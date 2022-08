Marcos López llegó con todas las novedades de por medio al viejo continente, porque es la esperanza más clara de nuestra Selección Peruana en el ámbito de clubes. El lateral izquierdo formado en la Universidad San Martín, y campeón con Sporting Cristal, todavía se mantiene expectante para lo que será el día de su gran debut. Según menciona el propio Feyenoord, aún hay unos detalles pendientes con el ex San José Earthquakes de la MLS.

Mediante un boletín informativo, se pudo conocer cómo estará trabajando el también extremo ofensivo nacional. Primero contextualiza la novedad principal del equipo: "Dávid Hancko puede hacer su debut oficial con el Feyenoord el sábado por la noche. El defensa eslovaco, que firmó hasta 2026 a principios de esta semana y ya jugó en el partido de exhibición cerrado con Willem II, está en forma y listo para el partido en casa contra el FC Emmen en la Eredivisie".

Acá entra a tocar el tema específico de nuestro compatriota, quien está tocado, por un aspecto de dolor, y podría sumarse, recién, para la jornada siguiente: "Eso aún no se aplica a Marcos López, otro jugador que hizo sus primeros minutos no oficiales del Feyenoord el miércoles en Varkenoord. El defensor lateral sufrió una lesión menor y, por lo tanto, no estará disponible el sábado por la noche, dijo el entrenador en jefe Arne Slot durante la conferencia de prensa del viernes".

Para entender finalmente, lo que será el desempeño del equipo, nos dejan algo más de datos, lo cual nos demuestra que se manejan de forma muy criteriosa: "Mats Wieffer también sigue ausente de la selección del partido, lo que también se aplica a Igor Paixão. El atacante brasileño aún no es elegible para jugar. Su compatriota Danilo recibió un golpe durante el entrenamiento del viernes, por lo que sigue siendo una incógnita, aunque Slot apuesta por tener al delantero a su disposición".

Si todo sale bien, Feyenoord debería estar dándole los primeros minutos a Marcos López el próximo partido, donde deberán enfrentar a Go Ahead Eagles, el próximo sábado 3 de septiembre, desde las (2:00 PM - HORA PERUANA), en el 'De Adelaarshorst'. Ojalá sea así, queremos verlo en actividad al reemplazante natural de Miguel Trauco por esa zona de 'La Blanquirroja'.