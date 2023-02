Amor es la acción de hacer las cosas sin esperar nada a cambio, dice la literatura. Por ende, este tipo de acciones silenciosas se valoran por mil. Ricardo Gareca sigue haciendo bien en la Selección Peruana, desde su posición libre como entrenador, ha hecho algo importante para un ex jugador suyo.

En una entrevista para ESPN, El Tigre contó la consulta que le hicieron desde Racing Club, por Paolo Guerrero: "El ‘Pocho’ Insúa me llamó, a ver como era, no porque no lo conocieran, ellos estaban al tanto de todo, nada más que querían saber como era como profesional y como persona más que todo. Yo se los dije, es un gran profesional, un muchacho sensacional, yo creo que no tendrán ningún tipo de problema. Ahora, si está bien o no, dependerá de Paolo nada más".

Lo que menciona Ricardo Gareca es claro, han contratado a un crack: "Es un jugador sensacional, si está bien no tendría problemas. Por más que, lógicamente, ya con 39 años, cronológicamente, siempre nosotros tenemos un límite. Pero él es tan profesional y se preocupa y se ocupa tanto de estar bien, que eso lo hizo retornar y que Racing se fijara en él".

Dentro de todo lo que uno imagina como proyecto, esas características las tiene El Depredador: "Paolo es un jugador sensacional, de los mejores jugadores que me tocó, él y Farfán, con una calidad futbolística impresionante. Lo quiero a Paolo. Es un hombre que ha apoyado a la selección, ama a su país. Fue clave, en un momento tuvimos tomar una decisión media complicada y fue el referente que se quedó, asumió esa responsabilidad. La verdad que es un tipo líder muy positivo".

Además, referenció cómo lo ven los equipos que enfrentarán de ahora en adelante a la Academia. Afirma Ricardo Gareca, que es un acierto para Fernando Gago: "Su presencia preocupa al rival, aparte que el argentino lo quiere a Paolo, lo reconoce. Es una figura de talla mundial, yo creo que aun con 39 años, si él está bien, su sola presencia le puede rendir mucho a Racing".