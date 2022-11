Aún no define su futuro: ex goleador de Alianza Lima se iría de la Liga 1 para el 2023

El mercado de fichajes del fútbol peruano comenzó a moverse de cara a la próxima temporada, y precisamente, uno de los jugadores que es pretendido por otros equipos de la Liga 1 es Roberto Ovelar, ex goleador de Alianza Lima.

El actual delantero de Deportivo Municipal brindó una entrevista a Radio Ovación, donde se refirió a la temporada con la 'Academia'. Asimismo, hizo un balance de su desempeño y se refirió a su futuro deportivo en el cuadro edil.

"No hay nada definido todavía, he recibido algunas propuestas, algunas llamadas pero no hay nada definido. Todavía no me despedí, vamos a ver si hay posibilidades, sino tocará la otra semana ver qué hay", indicó Roberto Ovelar.

Cabe precisar que el jugador fue tentado a mitad de temporada por Atlético Bucaramanga de Colombia; sin embargo, por un factor ajeno no se pudo concretar la transferencia. No obstante, esta posibilidad volvió a tomar fuerza.

Resulta que el conjunto cafetero se volvió a contactar con el atacante, por lo que podría despedirse del Perú para el 2023: "Atlético Bucaramanga me volvió a llamar, vamos hablando con ellos, siempre me quiso y son opciones que hay", sentenció el 'Búfalo'.