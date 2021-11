El sentido mensaje de Penco tras saber que no seguirá en Boys: "No me lo esperaba"

El argentino Sebastián Penco tuvo una entrevista en Gol Perú, donde dijo que le tomó por sorpresa que Sport Boys ya no contara con él para la siguiente temporada. Cabe recordar que el delantero fue una pieza importante para que los rosados puedan clasificar a la Copa Sudamericana 2022.

“Una noticia que no me la esperaba, la verdad que yo siempre agradecido con la institución que me abrió las puertas desde que llegué a Perú. El entrenador estaba viendo otras opciones y me di cuenta que no estaba en los planes del club. No esperaba no estar en los planes de Sport Boys”, agregó el delantero que desea quedarse en el fútbol peruano.

El delantero dijo su cariño y afecto que le tiene a la hinchada del Sport Boys: “El hincha me tiene un gran cariño, igual que yo a ellos. Siempre he tratado de defender la camiseta de la mejor manera, voy a estar agradecido con Sport Boys por haber estado con ellos por dos años”, sostuvo el atacante argentino.

Finalmente, Sebastián Penco dijo: “Ahora estoy en Chile esperando el nacimiento de mi hija, que está a punto de llegar. Me queda contrato con Sport Boys hasta fin de mes y luego valoraré qué equipo quiere contar conmigo. Se están evaluando las cosas con mi representante”, concluyó el futbolista que aún tiene un futuro incierto sobre su carrera futbolística.