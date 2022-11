FBC Melgar oficializó la salida de Kevin Quevedo, jugador que a pesar de no alternar mucho como titular. Aportó con su juego y goles con los 'rojinegros'.

Melgar de Arequipa, es uno de los equipos sensación de hace temporadas, por eso no quiere perder esa línea de ser protagonista, además buscan lograr ser campeones de la Liga 1 del 2023. Por ahora lo que de los characatos es que jugadores fundamentales para las campañas de la Copa Sudamericana y el torneo local, ya no seguirán con ellos para el siguiente año, en este caso son: Martín Pérez Guedes y Kevin Quevedo, este último no ha sido titular en muchos, pero cuando le tocó su oportunidad de estar, mostró buen juego y goles.

El equipo dominó despidió de esta manera al volante peruano:" Hoy nos toca despedir a una gran persona que siempre se dio íntegro vistiendo nuestros colores, desde esta tribuna te deseamos el mayor de los éxitos y gracias por todo el fútbol que luciste. ¡GRACIAS, KEVIN!", escribió la cuenta oficial del club.

Como se recuerda, Kevin Quevedo retornó al fútbol peruano al fichar por FBC Melgar a inicios del 2021 y llegó proveniente de Goiás de Brasil. A partir de entonces, continuó en el cuadro rojinegro. Asimismo, el atacante peruano no fue considerado en la recta final del torneo, incluyendo las finales ante Alianza Lima.

Salidas de FBC Melgar:

Kevin Quevedo no es la única salida en el cuadro rojinegro, ya que en los últimos días también se anunció que no continuarán José Luján, Joel Sánchez y Martín Pérez Guedes, este último ya fue presentado como nuevo jugador de Universitario de Deportes para la temporada 2023.