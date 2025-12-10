Dolor de cabeza para Paulo Autuori: las 4 sensibles bajas en Sporting Cristal para enfrentar a Cusco FC

Sporting Cristal ultima detalles para enfrentar el día de hoy a Cusco FC en el Estadio Nacional. En el marco de la definición de los playoffs de la Liga 1 2025, ahora mismo Paulo Autuori se encuentra culminando con unas planificaciones que sin duda alguna lo desprogramaron cuando se reveló que los celestes tendrán hasta 4 sensibles bajas para un duelo de vital importancia.

Resulta que, luego del triunfo frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, Sporting Cristal ha venido entrenando con normalidad y sin descanso alguno. Dicho esto, no ha dado tiempo para que varios de sus jugadores puedan ponerse al 100% de sus capacidades físicas. Además de Luis Abram y Christofer Gonzáles, quienes ya estaban sentidos, hay más lesionados.

Fuente: @cernarodrigo14

Yoshimar Yotún terminó el partido en Matute con algunas dolencias físicas y se confirmó que ahora quedó descartado para el encuentro de hoy ante Cusco FC. Quien tampoco estará en el banco de los suplentes es Felipe Vizeu, quien incluso no pudo terminar de jugar contra Alianza Lima y se espera que pueda recuperarse en el menor tiempo posible para cuando visiten la ciudad imperial.

Fuente: @Luccinaz

Fuente: @Luccinaz

¿Quiénes serían los reemplazantes ideales en Sporting Cristal para enfrentar a Cusco FC?

El puesto de Luis Abram, quien se desgarró en el duelo de ida frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional el pasado 2 de diciembre, volvería a ser ocupado por Rafael Lutiger en la defensa central de Sporting Cristal. Luego, el caso de Christofer Gonzáles sí viene de antes ya que sigue atravesando un proceso de recuperación y es Ian Wisdom quien ha tomado su lugar en el 11 titular.

Yoshimar Yotún no fue titular en los partidos ante Alianza Lima, así que la volante conformada por Martín Távara, Jesús Pretell e Ian Wisdom no se movería dentro de las planificaciones de Paulo Autuori. Finalmente, Irven Ávila sería el reemplazo ideal de Felipe Vizeu como el centro delantero del equipo que enfrente el día de hoy a Cusco FC y claramente con la aceptación de los hinchas cerveceros.

¿A qué hora y dónde ver el duelo entre Sporting Cristal vs. Cusco FC por los playoffs de la Liga 1 2025?

Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan esta noche en el Estadio Nacional por el partido de ida en la definición de los playoffs de la Liga 1 2025. El duelo está pactado para las 20:00 hora local y podrás disfrutarlo por medio de las señales oficiales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, todas las incidencias las tendrás gracias al clásico minuto a minuto que te ofrecerá ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES