El actual jugador de Deportivo Municipal, viene deslumbrando con su juego en la Liga 1, y lamenta no haber tenido oportunidad en los equipos grandes.

Ex Alianza Lima y Sporting Cristal que brilla en la Liga 1: "No me tomaron en cuenta"

Adrián Ascues, jugador de 19 años de Deportivo Municipal es actualmente una de las sensaciones de la temporada 2022 de la Liga 1, pues a su corta edad ha demostrado tener mucho potencial para crecer como futbolista. En ese sentido, fue consultado por sus objetivos a largo plazo y sobre las posibilidades que podría tener de defender algún día la camiseta de la Selección Peruana.

"En Alianza Lima y Sporting Cristal no me tomaron en cuenta. Yo fui buscando mi camino, pero prefiero no hablar del pasado y centrarme en mi presente con el Deportivo Municipal", dijo sobre su pasado en las categorías inferiores de estos dos grandes clubes.

"Primero tengo que consolidarme en Municipal. Luego ya se verá. No estoy pendiente de las ofertas. Creo que eso llegará en algún momento, pero no te niego que me gusta la liga española. Tengo que seguir aprendiendo y trabajar mucho con mi equipo. Y como todo jugador, el objetivo está en llegar a la selección. Esperemos se pueda dar", agregó el jugador del cuadro 'Edil' sobre su futuro.

Adrián Ascues, volante edil que desde niño perteneció a las divisiones menores de Sporting Cristal y Alianza Lima, hoy vive un gran momento en Deportivo Municipal, equipo con el que espera llegar a disputar la final de la Liga 1 a final de la temporada. Cabe recordar que 'La Franja' visitará el 2 de abril a Alianza Atlético de Sullana por la Fecha 8 del Torneo Apertura.