El entrenador de Cienciano del Cusco, Gerardo Ameli, analizó lo que fue el duelo ante FBC Melgar por la Conmebol Sudamericana 2022, y dejó en claro que la llave está totalmente abierta para ambas escuadras. En ese sentido, el estratega del 'Papá' también aseguró que peleará ambos torneos y no solo priorizará su participación internacional.

"La llave ante Melgar queda totalmente abierta. Fuimos los que más buscamos durante la mayor parte del partido, lamentablemente no tuvimos la claridad suficiente. Si hay algo que no le falta a este equipo es coraje, valentía y lucha, por lo tanto el entorno (hinchada en Arequipa) no nos va a incomodar. Ojalá podamos hacer un buen partido", dijo el técnico del conjunto imperial.

"Cometeríamos un error si priorizamos uno de los 2 torneos. Ambos son muy importantes, entendemos que tenemos un plantel rico para enfrentar ambas competiciones. Vamos a apuntar a los dos frentes, para cada partido presentaremos lo mejor", agregó el DT Gerardo Ameli.

Cienciano y FBC Melgar igualaron 1-1 en el estadio Garcilaso del Cusco, por la ida de la Conmebol Sudamericana 2022. La igualdad de este encuentro se romperá el próximo martes cuando ambas escuadras se enfrenten en el estadio Monumental de la Unsa en Arequipa. El ganador de esta llave clasificará a la Fase de Grupos del certamen internacional.