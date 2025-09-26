Tras la eliminación de Copa Sudamericana: la baja confirmada que tendrá Alianza Lima para visitar a Cienciano por Liga 1

La eliminación de la Copa Sudamericana ya quedó en el pasado para Alianza Lima. Luego del duro panorama que significó perder 2-1 frente a Universidad de Chile en la ciudad de Coquimbo, ahora los blanquiazules vuelven a poner sus miradas en el Torneo Clausura 2025 y tiene un gran reto al visitar a Cienciano en el Cusco. Dicho esto, acaban de recibir una pésima noticia que tiene que ver con la sensible baja de uno de sus pilares en el mediocampo.

Estamos hablando de Alessandro Burlamaqui, volante que fue titular el día de ayer en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y que fue cambiado en el entretiempo por una molestia física. Recientemente ha sido confirmado que sufrió complicada lesión que no solo lo deja fuera del duelo frente a Cienciano en condición de visita, sino que también estará alejado de las canchas por las próximas 2 semanas.

“Alessandro Burlamaqui quedó fuera de la lista de convocados de Alianza Lima para el duelo ante Cienciano, tras sufrir un desgarro de cuádriceps de primer grado. Su tiempo de recuperación se estima en alrededor de 15 días”; fue la revelación del comunicador deportivo Gerson Cuba a través de cuenta oficial ‘X’ respecto a la condición física del mediocampista victoriano, quien por cierto en poco tiempo se metió de lleno en las planificaciones de Néstor Gorosito.

¿Quién reemplazaría a Alessandro Burlamaqui en el mediocampo de Alianza Lima?

Teniendo en cuenta que Alianza Lima estará metido de lleno en el Torneo Clausura 2025 y que buscará acortar distancias con el único puntero que es Universitario de Deportes, claramente Néstor Gorosito necesita poner toda la carne en el asador y alista el mejor equipo titular posible para el duelo frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Es así que el nombre de Pedro Aquino suena con fuerza para reemplazar a Alessandro Burlamaqui.

Al hablar de Pedro Aquino nos referimos a uno de los fichajes más importantes del fútbol peruano en esta temporada 2025, así que no hay dudas de que Alianza Lima lo necesita a como de lugar en estas instancias. Ahora, tenemos que ver la condición física del volante ya que, de acuerdo a distintas informaciones, padecería de una lesión crónica en la rodilla que en muchas casos no le permite entrenar con regularidad o encontrar un ritmo de competencia tan seguido.

Día, hora y canal del Cienciano vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, el duelo entre Cienciano vs. Alianza Lima está programado para el próximo domingo 28 de septiembre a las 18:00 horas y se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad imperial. La transmisión oficial estará a cargo de la señales de ‘L1 MAX‘ y L1 Play‘. Además, podrás seguir todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

