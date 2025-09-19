Tras ser uno de los más criticados en el Alianza Lima vs. U. de Chile: así sufre la cotización internacional de Sergio Peña

Alianza Lima no pasó de un empate sin goles frente a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si bien la llave todavía está abierta para cualquiera de los dos equipos y son los íntimos quieren deberán dar el golpe jugando en la ciudad de Coquimbo, no perdamos de vista que varios de sus jugadores están siendo cuestionados. Uno de los protagonistas es Sergio Peña, a quien siguen criticando por su bajo nivel en momentos importantes.

Además de que los hinchas de Alianza Lima demuestran en redes sociales y en diversas reacciones el fastidio que sienten por el rendimiento de Sergio Peña, ahora el volante acaba de sufrir una recaída en su cotización internacional que de alguna manera evidencia este presente. Claramente, el hecho de competir en la Liga 1 es un factor a tener en cuenta y desde dicha óptica se entiende la noticia.

Resulta que Sergio Peña llegó a Alianza Lima a mitad de la presente temporada 2025 con un precio internacional de 2 millones de euros y ahora tan solo cuesta 1.5 millones euros, es decir que decayó en 500 mil euros en pocas semanas desde que tomó la decisión de dejar el fútbol europeo para volver al club de sus amores. Con 29 años y varios años de carrera por delante, habría que estar muy al pendiente de cómo se mantiene la estadía del mediocampista en Matute.

Las duras críticas a Sergio Peña por su nivel en el Alianza Lima vs. U. de Chile

Así como los hinchas de Alianza Lima han dejado muy en claro que no están contentos con los rendimientos de Sergio Peña desde que regresó al club, ahora fue Reimond Manco quien tampoco se guardó nada y luego del empate sin goles ante Universidad de Chile en Matute por la Copa Sudamericana cuestionó el ritmo de juego que presentó, además de no aparecer en partidos importantes en donde realmente el equipo lo necesita en su mejor expresión.

“Sergio Peña está jugando a un ritmo que ya no se juega y eso no es porque no pueda llegar a un ritmo mayor. Sí puede, pero qué estará pasando. De repente cuando llegó llevaba un tiempo sin entrenar. Está a un ritmo que le están quedando grande los partidos. Lo marcan muy rápido, la quitan y en la presión falló muchos pases ante U. de Chile. Creo que tiene que empezar a trabajar eso”; enfatizó el popular ‘Rei’ durante la última edición del programa ‘Juego Cruzado‘.

Los números de Sergio Peña desde que volvió a Alianza Lima en este 2025

Sergio Peña regresó a Alianza Lima en el pasado mes de julio y firmó contrato hasta diciembre del año 2028, así que todavía tiene un buen tramo para demostrar que puede recuperar su mejor nivel. Por lo pronto, lleva jugados un total de 9 partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana, 2 goles y 2 asistencias de por medio. Suma 648 minutos de competencia hasta el momento y lo que sí es importante destacar es que rápidamente encontró su lugar en el equipo titular de Néstor Gorosito, lo cual refleja la confianza que le tiene el comando técnico.

