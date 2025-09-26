Luego de pelearse con ‘Chevaristo’, el contundente descargo de Silvio Valencia a nivel nacional: “Quiero disculparme con…”

Si bien la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana a manos de Universidad de Chile fue lo que más tendencia generó el día de ayer por la noche, no cabe duda que el debate caldeado y la tremenda bronca que se armó en el set del programa ‘Erick y Gonzalo‘ también llamó poderosamente la atención. Ahora fue el mismo Silvio Valencia quien utilizó las redes sociales para expresar sus sensaciones y pedir disculpas a quienes se sintieron afectados.

Tweet placeholder

Y es que realmente las opiniones entre Silvio Valencia y Evaristo Cruz, más conocido en el ámbito deportivo como ‘Chevaristo‘, llegaron a otro nivel que incluso terminó en los golpes cuando el programa aún se mantenía al aire y a la producción no le quedó más que cortar la transmisión. Es más, ahora mismo la edición del día de ayer ya no se puede visualizar en el canal oficial y es muy probable que obtengan sanciones de por medio.

Publicidad

Publicidad

Dicho esto, fue Silvio Valencia quien hace unos momentos compartió un comunicado a través de sus cuentas oficiales y señaló distintos puntos, como por ejemplo ofrecer sus disculpas a los ciudadanos de Puno. “Quiero, sin embargo, disculparme con toda aquella persona que se haya podido haber sentido ofendida con alguna palabra mía. Si alguien entendió que expresión ‘puneño’ contenía carga racista y despectiva, pues aclaro que no ha sido así”.

Fuente: @SilvioValencia2

¿Qué más dijo Silvio Valencia en su comunicado luego pelearse con ‘Chevaristo’?

Lejos de expresar alguna disculpa específicamente al popular ‘Chevaristo‘, con quien además es colega de profesión y sostienen programas deportivos desde hace varios meses, Silvio Valencia se enfocó en que los actos de violencia no deberían volver a suceder en una debate por más acalorado que sea. Sin duda, es una de las cuestiones por las que más es criticado y hasta ahora no se sabe qué consecuencias podría tener de cara a la continuidad del espacio ‘Erick y Gonzalo‘.

Publicidad

Publicidad

“La pose y la alienación, como argumentos, no pueden predominar jamás en un debate. Los debates y polémicas a veces alcanzan niveles fuertes, pero jamás pueden llegar a estos actos de violencia. A pesar de haber sido víctima de un acto violento la noche de ayer, no quiero generar mayor polémica con esto. Solo quiero reiterar mis disculpas con todo aquel que haya malinterpretado mis palabras y que en la mala interpretación del contexto se haya podido sentir aludido”; finalizó con su explicación el ‘Sensei’ Valencia a través de ‘X‘.

El sorpresivo descargo de ‘Chevaristo’ tras agredir a Silvio Valencia

A través de su cuenta oficial de ‘X’, el comunicador deportivo Evaristo Cruz no se quedó callado ni tampoco quiso dejar que solo Silvio Valencia exprese lo que realmente ocurrió en el set del programa ‘Erick y Gonzalo‘. Es así que aludió a que pensó en todo momento que ya no estaban al aire, aunque tampoco quiso se olvidó de pedir disculpas y reafirmar que se sintió discriminado por las palabras de su compañero de profesión.

“Momento triste el que pasamos anoche en E&G. Los que me conocen saben que soy un tipo pacifico. De todos modos, aclaro que siempre pensé que estábamos fuera del aire, estaba convencido. Igual está mal mi reacción, pero me fueron llevando. Estaba siendo agredido y hasta discriminado. Pido públicamente disculpas a toda la comunidad. No tiene que volver a pasar”; dijo ‘Chevaristo‘.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @EvaristoCcoicca

ver también ¿Castigo o decisión táctica? Gorosito explicó la ausencia de Aquino y Quevedo en el once titular ante U. de Chile