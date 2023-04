La Segunda División fue postergada: La LFP confirmó que la Liga 2 no iniciará este fin de semana

Cuando todo indicaba que este fin de semana iba a regresar el torneo de ascenso en el fútbol peruano, esto se vio frenado debido a una contundente decisión por parte del ente organizador del torneo peruano.

Resulta que la Liga de Fútbol Profesional, a través de un comunicado en sus redes sociales, confirmó que la Liga 2 ha sido postergada por una serie de motivos, haciendo foco en las lluvias persistentes a lo largo de nuestro país.

"La LFP se solidariza con todas las familias damnificadas por las lluvias e inundaciones en varias regiones; situación que ha mermado y afectado el estado de los campos en algunos de los estadios donde se disputarán los partidos de la Liga 2", señalaron.

No obstante, no quedó ahí. La LFP dio a conocer que otro de los motivos de este aplazamiento es que están a la espera de que algunos puedan cumplir su licenciamiento. Cerraron el comunicado indicando que aún no hay fecha de inicio.

"Con el afán de promover el fútbol de manera responsable y esperando que se culmine con todo el proceso de licenciamientos de los clubes que participarán en la Liga 2, edición 2023 -ante las instancias correspondientes-, se ha visto la necesidad de reprogramar el inicio de dicha competición. La nueva fecha será informada en los siguientes días.