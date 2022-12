La FPF no se guardó nada y demandó al Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) ante el Poder Judicial. El comunicado no de se dejó y espera y el Séptimo Juzgado Civil, con expediente No. 23494-2022-63, ordenó “suspender los efectos de los contratos y/o cualquier acto jurídico relacionado con los derechos de transmisión audiovisual, sobre todo los partidos de fútbol que hayan sido celebrados por Media Network Latin American SAC, GOLTV Latin American SAC y el Consorcio Fútbol Perú, ordenando que “dichos actos se suspenden frente a la FPF”. Es decir, que se suspende la transmisión de todos los partidos por GOL PERU- en territorio peruano, ya sean amistosos o de carácter oficial.

Cabe resaltar que en las últimas semanas, la Federación Peruana de Fútbol invitó reiterativamente a los clubes de la Liga 1 a sumarse al nuevo proyecto para la transmisión del Torneo del 2023. Sin embargo, ocho clubes decidieron renovar con el canal deportivo.

Los equipos que eligieron alargar su vinculación con el Consorcio son: Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Binacional y Cusco FC, quienes acaban de renovar, y Universitario de Deportes, Deportivo Municipal y Sport Boys, cuyo vínculo ya iba más allá de diciembre de 2022.

Recordemos que un vocero de la FPF había señalado que sí estos clubes no firmaban este proyecto, podrían perder la categoría, no obstante la FPF cambió de estrategia y ha demandado al Consorcio, que es un tercero y no pertenece al sistema del fútbol.

Aquí parte de la Resolución difundida por el Poder Judicial:

El Poder Judicial, por medio de una resolución, informó que “declarar fundada la pretensión cautelar principal formulada por la Federación Peruana de Fútbol y, por lo tanto; se ordena suspender los efectos del todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cuales quiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por los codemandados, o cualquier empresa ligada o vinculada a estos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, decretando que dichos actos se suspende frente a la solicitante, hasta la conclusión del presente proceso. En consecuencia, se ordena a los emplazados, o cualquier empresa ligada o vinculada a estos, o cualquier otro tercero en general, persona natural o jurídica, abstenerse de celebrar cualquier acto o negocio jurídico relacionado a dichos derechos de transmisión audiovisual hasta la conclusión del proceso”.

En sociedad con la empresa 1190 Sports, la FPF busca implantar un nuevo modelo de explotación de los derechos de TV, que quiere dejar atrás la exclusividad de GOLPERU en Movistar TV y ofrecer la Liga 1, a través de todos los operadores y además por streaming. La propuesta, sin embargo, no ha logrado convencer a los clubes mencionados y el escenario es complejo de cara al inicio de la próxima temporada.

En el año 2018, la FIFA recomendó a la FPF a tres acciones para mejorar el fútbol peruano: 1) que la FPF organice directamente el campeonato profesional, 2) quea los ascensos a la Liga 1 no se den a través de la Copa Perú y 3) que se centralizan los derechos de transmisión del fútbol peruano.