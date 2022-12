Tantos años que tienen estos clubes en primera división y aún no pueden tener buen otro para contratar

Como en todos los años, a veces los clubes peruanos hacen locuras con los fichajes, tanto así que algunas les sale bien o como en la mayoría de veces llega a convertirse en desperdicio de dinero.

Es que esta temporada, algunos clubes no han sido ajenos a estos tipos de problemas, aunque algunos les pasó con varios, mientras que a otros solo un poco.

En Universitario, encima que tuvieron un año difícil, se encontraron que algunos de sus fichajes estrellas no rindieron lo que se imaginaban, algunos venían de hacer un buen trabajo en sus ex clubes. Como en el caso de Joao Villamarín que anotó 11 goles en 22 partidos en Sport Boys, hinchas merengues creían que este jugador iba a aportar muchísimo, al final a medio año se fue prestado a Atlético Grau, terminando su contrato con la U.

Para continuar con los Villamarín. Es que la administración de Jean Ferrari contrató al primo de Joao, que es Roberto. El lateral derecho tuvo una campaña destacada con Ayacucho FC, pero no pudo mostrarlo con los de Ate, que a mediados del año le rescindieron la vinculación que tenían.

Y para terminar con la escuadra estudiantil, para el mercado de pases de mitad de temporada. Se trajeron al argentino Claudio Yacob, con una enorme experiencia, paseando su fútbol en varios lugares, inclusive en Inglaterra. Aunque parecía que todo eso se quedó por allá. Al final tuvo que terminar su vínculo con los cremas.

Por otro lado, en Alianza Lima está pasando un poco por este camino, una de sus estrellas tampoco ha podido resaltar en el equipo, hablamos de Darlin Leiton. Su rendimiento no ha sido el esperado y no ha podido encontrar un lugar en el once titular, por ese motivo le vienen buscando un equipo para prestarlo o capaz venderlo. El ecuatoriano solo ha podido disputar 10 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Para cerrar, está Sporting Cristal, que desde hace un par de años viene buscando el reemplazo de Emanuel Herrera. Primero lo intentaron con Marcos Riquelme que al menos anotó goles, ¿por qué se destaca esto? Es que el 9 que contrataron a inicios del 2022, no hizo ni eso. Nos referimos a Jhon Jairo Mosquera.

El delantero colombiano, como en los anteriores casos, no dio la talla y rescindió contrato con la directiva celeste. Nunca arrancó como titular y solo entró al campo en 6 partidos y se fue sin anotar ningún gol.

Los hinchas de estos equipos, esperan que esta vez la directiva y técnicos hayan hecho un buen filtro para elegir a sus nuevos jugadores y así llegar a cumplir con los objetivos trazados.