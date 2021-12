El futbolista peruano, Reimond Manco, charló con Willax Deportes, y le dedicó unas líneas a su ahora ex colega, Jean Deza.

Cuando anunció su decisión incendió las redes sociales, porque cayó como sorpresa. Jean Deza notificó mediante su cuenta de Instagram que se retiraba del fútbol profesional, y eso generó una revuelta mediática por lo que significó durante su carrera 'El Ratón'.

Esta noticia fue de interés por público, debido a la popularidad del futbolista ex Alianza Lima, San Martín, Montpellier, entre otros. Y hasta el día de hoy no se conoce más allá, qué pasó después de que Deza haga público su deseo de no seguir siendo futbolista de alta competencia.

Por eso cuando se le preguntó de este tema a Reimond Manco, el ex enganche de la Selección Peruana, comentó: "A mí me parece que no es una buena decisión. Independientemente de los errores y de que probablemente esté cansado de que lo critiquen, hay que seguirse levantando mil veces".

Afirmando después que no se estaba metiendo en su decisión final: "No le voy a dar ningún consejo ni nada, pero le pediría por favor que recapacite y vuelva a esto que es lo más lindo que existe, que no lo haga por dinero, sino que lo haga por pasión. Yo pienso que él es joven y tiene mucho por delante aún".

Finalmente, elogió a Jean Deza por el talento que mostró durante su carrera, destacando lo hecho dentro del campo, y olvidándose de los escándalos: "Es un gran jugador, tiene mucho talento. Continuar con su carrera va a ser su única vía de escape". Esperemos a ver la reacción del popular 'JD9'.