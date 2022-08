El duelo más esperado por todos los fanáticos no se llevará a cabo, así lo confirmó la Federación Peruana de Fútbol. El ente máximo del fútbol peruano dio una mala noticia para los planteles de Alianza Lima y Sporting Cristal, de cara a lo que resta del campeonato.

A pesar de ser un pedido directo del estratega de Alianza Lima, Carlos Bustos, la Federación Peruana de Fútbol descartó que se jugara la Supercopa 2022 entre el cuadro íntimo y Sporting Cristal, campeones de la Liga 1 2022 y Copa Bicentenario, respectivamente.

"No tenemos fecha, ni sabemos si se va jugar esa final con Cristal. Para mí, es un título y debemos buscarle fecha. No sé qué esté pensando el rival, en lo particular nosotros también quisiéramos jugarla", fue lo que comentó Carlos Bustos en conferencia de prensa, aunque su pedido quedó sin efecto.

Oficializada la información por el periodista Gustavo Peralta, el hombre de prensa confirmó la decisión que luego tomaría la Federación Peruana de Fútbol: cancelar la realización de la Supercopa 2022 entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

"La Federación Peruana de Fútbol anuncia las reformas del fútbol peruano, para este año 2022: se deja sin efecto Torneo Bicentenario y la Supercopa 2022", fue lo que publicó el también periodista de ESPN Deportes y diario Líbero.

De esta forma se llega al final de una larga discusión sobre si se jugaría o no la Supercopa 2022 entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Quizá ambos clubes deseando disputar este evento, se quedarán con las ganas o podrían buscarse en la definición de la Liga 1 2023.