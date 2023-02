¿Podríamos decir que nadie vela por el fútbol peruano como producto? Hasta ahora, sin lograr un consenso donde pueda rodar el balón sin ausencias, es una respuesta afirmativa. Es un dolor tremendo para quienes amamos la Liga 1, y todo lo que venga después.

Ante todo esto, salió a hablar fuerte y claro un líder de opinión para el universo fútbol. Roberto Silva, como la voz autorizada dentro de la Agremiación de futbolistas peruanos, conversó con el Diario Depor. Donde contó los últimos detalles al respecto, de los equipos que no desean ser transmitidos por 1190 sports.

Primero haciendo una catarsis, donde muestra su malestar por las acusaciones recientes contra su persona: "Los clubes (once equipos) sacaron un comunicado bastante inadecuado, lo entiendo por la situación de guerra, no nosotros, sino ellos, y nosotros como SAFAP metemos las narices porque finalmente lo que puede pasar afecta a los futbolistas. El hecho de que nosotros metamos las narices parece que les molesta y sacaron un comunicado que tiene tres partes".

Para el ex jugador de Alianza Lima y Selección Peruana, hay una falta de respeto tremenda: "En primera se señala como que un representante de una manera despectiva, pero pudieron decir que Roberto Silva fue a la PCM, no tenían que decir un representante, no hablamos de una persona que no conocen, de Joel Raffo, digo, ya que para mí es redactado por él, no me gustó. Con Joel tengo una línea directa (de comunicación) que ha tenido horas de horas. La segunda parte habla de trascendidos, también es una bajeza".

De la misma forma, señaló que hay una opción de tomar la huelga como una salida ante tantos ataques: "Tú no puedes hacer un comunicado en base a un trascendido, es una irresponsabilidad. Por último, sugieren que nosotros podemos intervenir, que la huelga les preocupa. Una huelga es una posibilidad para los trabajadores con derechos. Es una decisión que no se toma a la ligera, se tomará en su conjunto si sienten una vulneración de sus derechos. Podrá ser ahora, mañana o nunca".

Finalmente, contó de qué se habló en la última reunión entre la FPF y los clubes disidentes: "Los clubes querían explicar el por qué de su comportamiento y dar su versión de las cosas. Además, le pedían al Premier interceder a través de los mecanismos que tienen con la Federación para que todo esto se solucione. Dentro de esas alternativas sale la opción de no seguir avanzando mejor hasta que el torneo se resuelva. Escuché hasta la reapertura de todas las actividades, la normalidad. Yo tenía que asegurarme que los clubes vayan a proponer la continuidad del fútbol para todos".