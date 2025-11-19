Tras la derrota ante Chile en Sochi, la FPF tiene 3 candidatos para ser DT de la Selección Peruana

La Selección Peruana terminó su calendario de partidos en este 2025. La derrota ante Chile en Sochi dejó a la vista que el proceso para el recambio generacional será largo y necesita sí o sí de un líder ya definido. Por eso, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha entrado en la fase final para la elección del nuevo entrenador donde hay tres (3) candidatos.

Tanto Agustín Lozano como Jean Ferrari, presidente y director general de fútbol de la FPF, respectivamente, llevarán a cabo las últimas entrevistas con estos tres directores técnicos para tomar una decisión final. A partir de ahí, se acelerarán las negociaciones con uno de ellos y se espera que para fines de diciembre e inicios de 2026 se anuncie al elegido.

¿Qué pasará con Manuel Barreto? Se espera que vuelva a trabajar en el Área de Menores, pero ya se sabe que no volverá a dirigir a la Selección Peruana. En todo caso, tendrá un último partido como entrenador del seleccionado de la Agremiación de Futbolistas peruanos ante Bolivia el próximo 21 de diciembre. Pero después, retornará al cargo por el que fue contratado por la FPF.

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana (FPF).

Los detalles sobre los tres entrenadores candidatos a dirigir la Selección Peruana

Con la salida de Manuel Barreto y la aceleración del proceso para la elección del entrenador, resta por ver quiénes son los candidatos de la FPF para tomar el cargo en la Selección Peruana. Hubo detalles dados a conocer por el periodista Kevin Pacheco en el programa Vamos al VAR (RPP) que permiten entender que ‘La Bicolor’ está cerca de dar con el elegido.

“A partir de la primera semana de diciembre, se subirá una fase bastante alta de reuniones con entrenadores. He logrado conocer que hay directamente ya una terna preestablecida“, dijo Pacheco. Ahí, reveló que la elección en la FPF está entre dos entrenadores argentinos y un brasileño. En tanto, quedó descartado un DT español.

Las identidades de los directores técnicos no han sido reveladas, pero lo cierto es que Perú volverá a tener entrenador extranjero. Los encargados de definir al elegido serán Lozano y Ferrari, pero no serán ellos directamente los que negocien.

“Luego de que se defina el nombre, se pasa al tema económico. Quienes se reunirán con el representante o entrenador serán él o la secretaría general, un representante del Nuevo Directorio, que ingresa el 19 de diciembre y, además Jean Ferrari. El presidente de la FPF no va a negociar directamente tema dinero o contratación“, apuntó.

Los entrenadores que han sonado para la Selección Peruana

Desde la salida de Óscar Ibáñez (incluso mientras estaba en sus últimos momentos como entrenador interino), han sonado varios nombres para asumir como entrenador de Perú. Ricardo Gareca siempre está como candidato por todo lo que le ha dado a ‘La Bicolor’, pero sus últimos cruces con Jean Ferrari lo descartan por completo.

Ricardo Gareca, exDT de Perú (Getty Images).

Por la cercanía con Universitario y por el hecho de que trabajó con Ferrari como administrador, Fabián Bustos también sonó como posible elegido para dirigir a la ‘Blanquirroja’. Fue el propio director general de fútbol de la FPF el que lo descartó.

Luis Zubeldía tuvo conversaciones para dirigir a la Selección Peruana, tal como se adelantó en Bolavip Perú. Sin embargo, como aceptó trabajar en Fluminense, también quedó descartado. Ramón Díaz también habría sido otro nombre sobre la mesa en la FPF, pero no prosperó.

El último nombre que ha sido fuertemente vinculado con Perú es el actual de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien también sería pretendido por Chile. En este sentido, según el periodista Gustavo Peralta, ‘La Roja’ habría tenido contactos directos en los últimos días, pero en ‘La Bicolor’ tampoco se habría acelerado por su llegada.

