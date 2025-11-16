La búsqueda del nuevo director técnico de la Selección Peruana, liderada por Jean Ferrari, sigue envuelta en la incertidumbre, con una constante “danza de nombres”. Si bien figuras de peso como Ricardo Gareca han sido descartadas por no alinearse con el perfil de recambio generacional, el nombre de Jorge Sampaoli siempre aparece en el radar debido a su trayectoria en Sudamérica y su pasado en el fútbol peruano. Sin embargo, su eventual llegada a la Blanquirroja se presenta como altamente improbable, según una reciente revelación del exfutbolista Carlos Orejuela.

¿Jorge Sampaoli a la Selección Peruana?

Durante su participación en el programa Estudio Fútbol, Carlos Orejuela, quien compartió equipo con Sampaoli en Sport Boys y Sporting Cristal, compartió detalles de una conversación personal con el actual DT del Atlético Mineiro. Aunque Orejuela manifestó su deseo de ver al argentino al mando de la selección, la respuesta de Sampaoli fue un “balde de agua fría”.

Jorge Sampaoli trabajando ahora en Atletico Mineiro. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Según el testimonio de Orejuela, Sampaoli fue “sincero” al admitir que ha perdido el contacto con el fútbol nacional. “Me dijo… que hace tiempo no sabe mucho lo que viene de Perú (sobre los jugadores nuevos), que no los ha seguido y que no sabe mucho de Perú ahorita”, explicó Orejuela. Esta confesión es crucial, ya que subraya un desconocimiento de la base de futbolistas jóvenes, lo cual choca directamente con el requisito primordial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Jorge Sampaoli está desconectado del Perú

La FPF, impulsada por Jean Ferrari, tiene como directriz principal la necesidad de un entrenador que no solo dirija la selección mayor, sino que también tenga la capacidad de ampliar el universo de jugadores y liderar el urgente recambio generacional con miras al Mundial 2030. Ferrari ha sido enfático en tomarse un “tiempo prudente” para elegir a un estratega con este enfoque integral. Si Sampaoli admite no seguir a los nuevos talentos peruanos, su propuesta deportiva se desliga significativamente de la visión de la FPF.

Además del obstáculo deportivo, se suma el factor contractual. Jorge Sampaoli tiene un contrato vigente con el Atlético Mineiro de Brasil hasta finales de 2027. Para liberarlo, la FPF no solo tendría que igualar sus elevadas pretensiones económicas, sino también negociar y asumir el costo de una cláusula de rescisión con el poderoso club brasileño, una traba financiera considerable en un momento donde se busca austeridad y eficiencia.

Jorge Sampaoli debería resolver su contrato

Por eso mismo, aunque el nombre de Jorge Sampaoli siempre tendrá peso por su calidad táctica, la suma de su desconocimiento de la nueva camada de futbolistas peruanos —un requisito fundamental de la FPF— y su sólida situación contractual en Brasil lo colocan como una opción muy lejana e inviable en la actualidad para la dirección técnica de la Selección Peruana. La búsqueda de Ferrari parece orientarse hacia otros perfiles que sí encajen en el proyecto integral de la Blanquirroja.

