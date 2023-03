Hoy el técnico de la Selección Peruana, Juan Máximo Reynoso dio a conocer a los convocados para el inicio del microciclo para este 14 de marzo. Esto es con miras a los amistosos que se disputarán en Europa, contra Alemania y Marruecos.

Para esta ocasión en la lista del Cabezón presentó algunas novedades que llamó la atención de muchos, pero a pesar de algunos cuestionamientos. Hubo otros que se alegraron por este llamado y nos referimos al mismo Erick Gonzáles que fue una de las sorpresas de esta convocatoria dada por el DT de la blanquirroja. El futbolista dio detalles a Ovación del cómo se sintió al saber de esta noticia.

“Me sorprendió la convocatoria y estaba muy emocionado, antes de partir a casa, me empezaron a llegar muchos mensajes y no entendí qué pasaba”, comentó.

También mencionó que cómo se sintió cuando se enteró de que formará parte de la Bicolor y lloró de emoción al enterarse.

“Cuando abrí uno de los mensajes y me enteré de que estaba convocado, empecé a llorar de la emoción, así fueron los primeros instantes”. Expresó.

Además, el mediocampista confesó que estará comunicándose con Matías Succar y explicó sus características que tiene en el campo.

“Aún no he conversado con Matías, pero lo voy a llamar para saber cómo haremos, quiero ir a gustarle al profesor Reynoso, retribuir la pequeña oportunidad y porque no quedarme en la convocatoria… Soy volante central, me encanta jugar ahí, también he jugado mucho como defensor central, por lo que, si me dicen que debo jugar ahí, no tengo problema. Si el comando técnico me coloca ahí, seguramente pensará que puedo aportar al equipo en esa posición”, finalizó.