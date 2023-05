¿Problemas para gigantes para Agustín Lozano?: "Se encontraron a siete personas que no son deportistas, viviendo en La Videna"

La Federación Peruana de Fútbol parece que no puede tener un día de paz y tranquilidad, debido a que los comentarios externos los exponen como una institución con ruido por lo menos. Así lo hace saber cada persona que intenta encontrar algo negativo, en el ámbito judicial.

Ayer sucedió un nuevo allanamiento en la VIDENA con motivo de continuar las investigaciones, este fue el segundo, y quien respondió a este hecho fue el fiscal superior. El Sr. Jorge Chávez Cotrina esta vez explicó el suceso al detalle, en una charla con Radio Ovación, donde contó las primeras sensaciones.

Para el vocero en esta oportunidad, es claro, hay hechos que se deben investigar a pleno: “Ayer se cumplió el allanamiento, lo que me indica el Fiscal Provincial, el Dr. Orihuela, es que se ha recabado documentación tanto del almacén como del potencial humano y se está buscando corroborar la información que tiene la Fiscalía, de que en La Videna estarían viviendo personas ajenas a la institución, así como se habría dado mal uso a la vestimenta que contrata la institución en los diferentes niveles”.

¿POR QUÉ INGRESÓ LA FISCALÍA A VIDENA?

La supuesta organización, que estaría presidiendo Agustín Lozano, todavía no está comprobada, pero van camino a eso. Acá hay puntos para tomar muy en cuenta: “Se encontraron a siete personas que no son deportistas, viviendo en La Videna, según se entiende, los cuartos que están allí son para albergar a deportistas, sin embargo, estas personas afirman que trabajan en La Videna y habría que ver si los trabajadores tienen derecho a utilizar las instalaciones como vivienda”.

Como expone bien el encargado de comunicar los hechos, esto va contra las personas, no contra la propia entidad privada: “Para empezar, los únicos que gozan de principio de extraterritorialidad son las embajadas y la FPF no es una embajada, la investigación no es contra la FPF, es contra una presunta organización criminal que se habría enquistado en la FPF para perjudicar a la institución, esa es la denuncia de la ADFP y es el marco fáctico que se está investigando”.