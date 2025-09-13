Sin Andy Polo disponible: todas las bajas claves que sufre Universitario para su partido ante Melgar

Si quiere seguir siendo el líder del Torneo Clausura 2025, Universitario tiene que vencer a Melgar este domingo 14 de septiembre. Pero la tarea no será fácil pues el partido será en Arequipa, al frente estará el técnico Juan Reynoso y el cuadro crema tendrá varias bajas.

A la confirmada ausencia de Rodrigo Ureña por suspensión, también se sumaron tres bajas de último minuto por lesión en Universitario. Así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales.

La primera noticia que brindó el periodista Gustavo Peralta fue que Andy Polo se pierde el partido entre Universitario vs. Melgar en Arequipa: “Información de Universitario: Andy Polo no viaja. Aún no está recuperado del todo”, confirmó el hombre de prensa.

Siguiendo con la información del Universitario vs. Melgar, también se hizo oficial dos bajas de último minuto: Hugo Ancajima y José Rivera. “Hugo Ancajima se lesionó en la práctica de ayer. Tiene un desgarro. Estaba planificado que inicie las acciones. José Rivera se sintió hoy”, cerró Gustavo Peralta.

La alineación titular de Universitario vs. Melgar por el Torneo Clausura 2025

Universitario tendrá un partido complicado ante Melgar en Arequipa luego de confirmarse tres bajas por lesión. Así pues, el técnico Jorge Fossati no podrá contar ni con Andy Polo, ni José Rivera, ni Hugo Ancajima.

En cambio, el que sí volvería al once titular de Universitario sería Williams Riveros. De esta forma, la alineación ante Melgar sería con: Britos; Corzo, Riveros/Santamaría, Di Benedetto; Castillo, Pérez Guedes, Concha, Inga, Carabalí; Flores y Valera.

Riveros volvería al once titular de Universitario vs. Melgar. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Melgar por el Torneo Clausura 2025?

Universitario vs. Melgar juegan a las 3:00 PM de este domingo 14 de septiembre. El partido será en Arequipa y es válido por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver Universitario vs. Melgar por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Universitario vs. Melgar se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. Además, el duelo también se podrá ver online y en el celular a través de la aplicación de L1 MAX. Otra opción también es seguir el partido gratis a través del minuto a minuto de Bolavip.