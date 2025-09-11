Vuelve la Liga 1: días, horarios, árbitros y dónde ver los partidos de la fecha 8 del Clausura 2025

Luego de la larga inactividad por las Eliminatorias Conmebol, la Liga 1 de Perú retoma las acciones con la disputa de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Todo comienza este viernes 12 de septiembre con dos partidos y terminará el domingo 14 con dos partidos claves en la lucha por el título.

La actividad de la fecha 8 comenzará con un duelo clave por no descender entre UTC y Ayacucho FC. Le seguirá un partido entre dos equipos que buscan meterse arriba como son Sport Huancayo y Los Chankas. Ambos partidos se jugarán por la tarde del viernes 12.

Un día después, Sport Boys y Comerciantes Unidos comenzarán la acción del sábado 13 con un duelo clave de la zona baja en el Miguel Grau de Callao. Por su parte, en Sullana, Alianza Atlético recibirá a Juan Pablo II College. Y el plato fuerte de la jornada será el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso en Matute, dos equipos del Top 5 del actual Clausura.

El domingo 14 habrá otros tres partidos. El Alianza UDH de Roberto Mosquera recibirá en el Heraclio Tapia a Cienciano. Le seguirá un impactante encuentro entre Melgar y Universitario en Arequipa. Y, por último, Cusco FC y Sporting Cristal cerrarán la jornada en un duelo que puede definir quién terminará como líder en el Clausura tras esta fecha 8.

Cabe recordar que, debido a la baja administrativa de Deportivo Binacional, su rival de esta jornada quedará libre. Ese equipo es ADT, quien se suma a Atlético Grau, que ya tenía la fecha libre estipulada.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Conoce todos los detalles de los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, estadio, árbitro y canales en donde se transmitirán en vivo y en directo.

UTC Cajamarca vs. Ayacucho FC

Día y horario : Viernes 12 de septiembre a las 01:00 p.m.

: Viernes 12 de septiembre a las 01:00 p.m. Estadio : Municipal Germán Contreras Jara

: Municipal Germán Contreras Jara Árbitro : Robin Segura / VAR: Pablo López

: Robin Segura / VAR: Pablo López Canal: L1 Max – L1 Play

Sport Huancayo vs. Los Chankas

Día y horario : Viernes 12 de septiembre a las 03:15 p.m.

: Viernes 12 de septiembre a las 03:15 p.m. Estadio : IPD Huancayo

: IPD Huancayo Árbitro : Jhonathan Zamora / VAR: Joel Alarcón

: Jhonathan Zamora / VAR: Joel Alarcón Canal: L1 Max – L1 Play

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

Día y horario : Sábado 13 de septiembre a las 01:00 p.m.

: Sábado 13 de septiembre a las 01:00 p.m. Estadio : Miguel Grau

: Miguel Grau Árbitro : Micke Palomino / VAR: Fernando Legario

: Micke Palomino / VAR: Fernando Legario Canal: GOLPERÚ

Alianza Atlético vs. Juan Pablo II College

Día y horario : Sábado 13 de septiembre a las 03:15 p.m.

: Sábado 13 de septiembre a las 03:15 p.m. Estadio : Municipal “Campeones del 36”

: Municipal “Campeones del 36” Árbitro : Kevin Ortega / VAR: Víctor Cori

: Kevin Ortega / VAR: Víctor Cori Canal: L1 Max – L1 Play

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Día y horario : Sábado 13 de septiembre a las 07:00 p.m.

: Sábado 13 de septiembre a las 07:00 p.m. Estadio : Alejandro Villanueva

: Alejandro Villanueva Árbitro : Diego Haro / VAR: Hibert Villegas

: Diego Haro / VAR: Hibert Villegas Canal: L1 Max – L1 Play

Alianza UDH vs. Cienciano

Día y horario : Domingo 14 de septiembre a las 12:30 p.m.

: Domingo 14 de septiembre a las 12:30 p.m. Estadio : Municipal “Heraclio Tapia León”

: Municipal “Heraclio Tapia León” Árbitro : Jesús Cartagena / VAR: César García

: Jesús Cartagena / VAR: César García Canal: L1 Max – L1 Play

Melgar vs. Universitario

Día y horario : Domingo 14 de septiembre a las 03:00 p.m.

: Domingo 14 de septiembre a las 03:00 p.m. Estadio : Arequipa – Monumental de la UNSA

: Arequipa – Monumental de la UNSA Árbitro : Joel Alarcón / VAR: David Huamán

: Joel Alarcón / VAR: David Huamán Canal: L1 Max – L1 Play

Cusco FC vs. Sporting Cristal

Día y horario : Domingo 14 de septiembre a las 05:30 p.m.

: Domingo 14 de septiembre a las 05:30 p.m. Estadio : Inca Garcilaso de la Vega

: Inca Garcilaso de la Vega Árbitro : Julio Quiroz / VAR: Alejandro Villanueva

: Julio Quiroz / VAR: Alejandro Villanueva Canal: L1 Max – L1 Play

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 (Oficial).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú