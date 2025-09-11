Es tendencia:
Vuelve la Liga 1: días, horarios, árbitros y dónde ver los partidos de la fecha 8 del Clausura 2025

Tras el final de las Eliminatorias Conmebol, vuelve la actividad de la Liga 1 en Perú. Sigue con atención el cronograma de partidos de la fecha 8.

Por Hugo Avalos

Eryc Castillo y Anderson Santamaría, jugadores de Alianza Lima y Universitario.
Luego de la larga inactividad por las Eliminatorias Conmebol, la Liga 1 de Perú retoma las acciones con la disputa de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Todo comienza este viernes 12 de septiembre con dos partidos y terminará el domingo 14 con dos partidos claves en la lucha por el título.

La actividad de la fecha 8 comenzará con un duelo clave por no descender entre UTC y Ayacucho FC. Le seguirá un partido entre dos equipos que buscan meterse arriba como son Sport Huancayo y Los Chankas. Ambos partidos se jugarán por la tarde del viernes 12.

Un día después, Sport Boys y Comerciantes Unidos comenzarán la acción del sábado 13 con un duelo clave de la zona baja en el Miguel Grau de Callao. Por su parte, en Sullana, Alianza Atlético recibirá a Juan Pablo II College. Y el plato fuerte de la jornada será el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso en Matute, dos equipos del Top 5 del actual Clausura.

El domingo 14 habrá otros tres partidos. El Alianza UDH de Roberto Mosquera recibirá en el Heraclio Tapia a Cienciano. Le seguirá un impactante encuentro entre Melgar y Universitario en Arequipa. Y, por último, Cusco FC y Sporting Cristal cerrarán la jornada en un duelo que puede definir quién terminará como líder en el Clausura tras esta fecha 8.

Cabe recordar que, debido a la baja administrativa de Deportivo Binacional, su rival de esta jornada quedará libre. Ese equipo es ADT, quien se suma a Atlético Grau, que ya tenía la fecha libre estipulada.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Conoce todos los detalles de los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, estadio, árbitro y canales en donde se transmitirán en vivo y en directo.

UTC Cajamarca vs. Ayacucho FC

  • Día y horario: Viernes 12 de septiembre a las 01:00 p.m.
  • Estadio: Municipal Germán Contreras Jara
  • Árbitro: Robin Segura / VAR: Pablo López
  • Canal: L1 Max – L1 Play

Sport Huancayo vs. Los Chankas

  • Día y horario: Viernes 12 de septiembre a las 03:15 p.m.
  • Estadio: IPD Huancayo
  • Árbitro: Jhonathan Zamora / VAR: Joel Alarcón
  • Canal: L1 Max – L1 Play

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

  • Día y horario: Sábado 13 de septiembre a las 01:00 p.m.
  • Estadio: Miguel Grau
  • Árbitro: Micke Palomino / VAR: Fernando Legario
  • Canal: GOLPERÚ
Alianza Atlético vs. Juan Pablo II College

  • Día y horario: Sábado 13 de septiembre a las 03:15 p.m.
  • Estadio: Municipal “Campeones del 36”
  • Árbitro: Kevin Ortega / VAR: Víctor Cori
  • Canal: L1 Max – L1 Play

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

  • Día y horario: Sábado 13 de septiembre a las 07:00 p.m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva
  • Árbitro: Diego Haro / VAR: Hibert Villegas
  • Canal: L1 Max – L1 Play

Alianza UDH vs. Cienciano

  • Día y horario: Domingo 14 de septiembre a las 12:30 p.m.
  • Estadio: Municipal “Heraclio Tapia León”
  • Árbitro: Jesús Cartagena / VAR: César García
  • Canal: L1 Max – L1 Play
Melgar vs. Universitario

  • Día y horario: Domingo 14 de septiembre a las 03:00 p.m.
  • Estadio: Arequipa – Monumental de la UNSA
  • Árbitro: Joel Alarcón / VAR: David Huamán
  • Canal: L1 Max – L1 Play

Cusco FC vs. Sporting Cristal

  • Día y horario: Domingo 14 de septiembre a las 05:30 p.m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Árbitro: Julio Quiroz / VAR: Alejandro Villanueva
  • Canal: L1 Max – L1 Play
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 (Oficial).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPDIF
1Universitario1574307
2Sporting Cristal14642011
3Cusco FC1354106
4Deportivo Garcilaso1373405
5Alianza Lima1273312
6Alianza Universidad107313-1
7Sport Huancayo972320
8Melgar97232-1
9Los Chankas96303-4
10Cienciano862222
11Atlético Grau77214-2
12ADT77214-6
13Alianza Atlético651311
14Juan Pablo II College66132-2
15Comerciantes Unidos56123-3
16Ayacucho46114-4
17Sport Boys47115-7
18UTC Cajamarca25023-4
