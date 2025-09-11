Vuelve la Liga 1: días, horarios, árbitros y dónde ver los partidos de la fecha 8 del Clausura 2025

Luego de la larga inactividad por las Eliminatorias Conmebol, la Liga 1 de Perú retoma las acciones con la disputa de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Todo comienza este viernes 12 de septiembre con dos partidos y terminará el domingo 14 con dos partidos claves en la lucha por el título.
La actividad de la fecha 8 comenzará con un duelo clave por no descender entre UTC y Ayacucho FC. Le seguirá un partido entre dos equipos que buscan meterse arriba como son Sport Huancayo y Los Chankas. Ambos partidos se jugarán por la tarde del viernes 12.
Un día después, Sport Boys y Comerciantes Unidos comenzarán la acción del sábado 13 con un duelo clave de la zona baja en el Miguel Grau de Callao. Por su parte, en Sullana, Alianza Atlético recibirá a Juan Pablo II College. Y el plato fuerte de la jornada será el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso en Matute, dos equipos del Top 5 del actual Clausura.
El domingo 14 habrá otros tres partidos. El Alianza UDH de Roberto Mosquera recibirá en el Heraclio Tapia a Cienciano. Le seguirá un impactante encuentro entre Melgar y Universitario en Arequipa. Y, por último, Cusco FC y Sporting Cristal cerrarán la jornada en un duelo que puede definir quién terminará como líder en el Clausura tras esta fecha 8.
Cabe recordar que, debido a la baja administrativa de Deportivo Binacional, su rival de esta jornada quedará libre. Ese equipo es ADT, quien se suma a Atlético Grau, que ya tenía la fecha libre estipulada.
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Conoce todos los detalles de los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, estadio, árbitro y canales en donde se transmitirán en vivo y en directo.
UTC Cajamarca vs. Ayacucho FC
- Día y horario: Viernes 12 de septiembre a las 01:00 p.m.
- Estadio: Municipal Germán Contreras Jara
- Árbitro: Robin Segura / VAR: Pablo López
- Canal: L1 Max – L1 Play
Sport Huancayo vs. Los Chankas
- Día y horario: Viernes 12 de septiembre a las 03:15 p.m.
- Estadio: IPD Huancayo
- Árbitro: Jhonathan Zamora / VAR: Joel Alarcón
- Canal: L1 Max – L1 Play
Sport Boys vs. Comerciantes Unidos
- Día y horario: Sábado 13 de septiembre a las 01:00 p.m.
- Estadio: Miguel Grau
- Árbitro: Micke Palomino / VAR: Fernando Legario
- Canal: GOLPERÚ
Alianza Atlético vs. Juan Pablo II College
- Día y horario: Sábado 13 de septiembre a las 03:15 p.m.
- Estadio: Municipal “Campeones del 36”
- Árbitro: Kevin Ortega / VAR: Víctor Cori
- Canal: L1 Max – L1 Play
Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso
- Día y horario: Sábado 13 de septiembre a las 07:00 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
- Árbitro: Diego Haro / VAR: Hibert Villegas
- Canal: L1 Max – L1 Play
Alianza UDH vs. Cienciano
- Día y horario: Domingo 14 de septiembre a las 12:30 p.m.
- Estadio: Municipal “Heraclio Tapia León”
- Árbitro: Jesús Cartagena / VAR: César García
- Canal: L1 Max – L1 Play
Melgar vs. Universitario
- Día y horario: Domingo 14 de septiembre a las 03:00 p.m.
- Estadio: Arequipa – Monumental de la UNSA
- Árbitro: Joel Alarcón / VAR: David Huamán
- Canal: L1 Max – L1 Play
Cusco FC vs. Sporting Cristal
- Día y horario: Domingo 14 de septiembre a las 05:30 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Árbitro: Julio Quiroz / VAR: Alejandro Villanueva
- Canal: L1 Max – L1 Play
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 (Oficial).
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú
|POS
|EQUIPOS
|PTS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Universitario
|15
|7
|4
|3
|0
|7
|2
|Sporting Cristal
|14
|6
|4
|2
|0
|11
|3
|Cusco FC
|13
|5
|4
|1
|0
|6
|4
|Deportivo Garcilaso
|13
|7
|3
|4
|0
|5
|5
|Alianza Lima
|12
|7
|3
|3
|1
|2
|6
|Alianza Universidad
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|7
|Sport Huancayo
|9
|7
|2
|3
|2
|0
|8
|Melgar
|9
|7
|2
|3
|2
|-1
|9
|Los Chankas
|9
|6
|3
|0
|3
|-4
|10
|Cienciano
|8
|6
|2
|2
|2
|2
|11
|Atlético Grau
|7
|7
|2
|1
|4
|-2
|12
|ADT
|7
|7
|2
|1
|4
|-6
|13
|Alianza Atlético
|6
|5
|1
|3
|1
|1
|14
|Juan Pablo II College
|6
|6
|1
|3
|2
|-2
|15
|Comerciantes Unidos
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|16
|Ayacucho
|4
|6
|1
|1
|4
|-4
|17
|Sport Boys
|4
|7
|1
|1
|5
|-7
|18
|UTC Cajamarca
|2
|5
|0
|2
|3
|-4