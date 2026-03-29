Agustín Lozano le tira un salvavidas a Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras ser echados de Alianza Lima

El mercado de pases de la Liga 1 2026 ha dado un giro inesperado con la posible llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al club Juan Pablo II. Tras su polémica salida de Alianza Lima a principio de año, ambos defensores habrían encontrado un aliado estratégico en el norte del país.

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Miguel Trauco y Carlos Zambrano con Agustín Lozano

Según información del periodista Gerson Cuba, el equipo de Chongoyape ya mantiene negociaciones avanzadas con los exseleccionados nacionales. Esta movida responde al perfil “jugadorista” de Agustín Lozano, dueño del club, quien suele apostar por figuras de jerarquía para su proyecto deportivo.

La dirigencia del cuadro norteño considera que puede avanzar con las conversaciones mientras la justicia determina un fallo sobre las investigaciones que pesan sobre los futbolistas. Esta postura busca aprovechar el talento de los defensas, dándoles una oportunidad de redención en el fútbol peruano.

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El contrato propuesto incluiría cláusulas de conducta y disciplina sumamente estrictas para blindar la imagen de la institución. El objetivo es evitar que nuevos incidentes extradeportivos afecten el rendimiento del equipo o la reputación de sus patrocinadores durante la presente temporada.

Juan Pablo II cerca de fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. (Foto: X).

Juan Pablo II se blinda fuerte a nivel legal

Además, existe una cláusula determinante: si el fallo judicial resulta desfavorable para los jugadores, estos deberán dejar el club de inmediato. Bajo esta premisa, Zambrano y Trauco estarían obligados a pagar una indemnización económica a Juan Pablo II por daños y perjuicios.

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Es importante recordar que ambos futbolistas quedaron en condición de libres tras ser separados de Alianza Lima a inicios de año. El club íntimo decidió prescindir de sus servicios luego de que se hicieran públicas denuncias por incidentes ocurridos durante una pretemporada en Uruguay.

El futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco

Antes de este acercamiento, clubes como Sport Boys y Cienciano evaluaron su fichaje, pero las negociaciones no prosperaron por motivos económicos y de convivencia grupal. Ahora, el equipo de Chongoyape aparece como la última gran opción para que ambos se mantengan en competencia oficial.

El cierre de esta operación marcaría un hito en el torneo actual, sumando a dos referentes históricos a un plantel que busca consolidarse. El desenlace de las conversaciones se definirá en los próximos días, mientras el entorno del fútbol peruano observa con atención este polémico rescate.

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Carlos Zambrano y Miguel Trauco podrían jugar en el equipo de Agustín Lozano. (Foto: X).

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