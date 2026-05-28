Así se jugará la Fecha 17 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Conoce a detalle cómo se disputará la última fecha del Torneo Apertura 2026, en donde por cierto Alianza Lima ya es el ganador oficial desde la semana pasada.

Termina la primera etapa de la presente temporada con la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. Si bien Alianza Lima pudo gritar campeón hace unos días en el Estadio Alejandro Villanueva tras vencer 3-0 a Los Chankas, todavía quedan varios encuentros de suma importancia para los distintos intereses que tienen los equipos en la tabla de posiciones. A continuación, entérate de todos los detalles.

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Entre los partidos más sobresalientes del fin de semana, el que disputarán FC Cajamarca vs. Alianza Lima en el Estadio Héroes de San Ramón podría ser tomado como un encuentro de viejos amigos. Así es, Hernán Barcos enfrentará por primera vez a sus excompañeros y existe cierto morbo en la previa, sobre todo por la manera en cómo se dio su salida a finales de la temporada 2025.

Otro de los encuentros más resonantes dentro de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 es el que disputarán Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo en el Estadio Monumental ya que la actualidad de los cremas no es buena y necesitan el triunfo a como lugar. Finalmente, Cienciano vs. Sporting Cristal también genera interés y el Estadio Inca Garcilaso de la Vega se alista para recibirlos.

Programación de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2026

Viernes 29 de mayo

Atlético Grau vs. CD Moquegua | 15:00 | Estadio Campeones del 36

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Sábado 30 de mayo

ADT vs. Cusco FC | 11:00 | Estadio Unión Tarma

Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II | 15:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos | 17:30 | Estadio Miguel Grau

Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo | 20:00 | Estadio Monumental

Domingo 31 de mayo

FBC Melgar vs. Alianza Atlético | 11:00 | Estadio Monumental UNSA

FC Cajamarca vs. Alianza Lima | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón

Los Chankas vs. UTC | 15:15 | Estadio Los Chankas

Cienciano vs. Sporting Cristal | 17:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las plataformas de L1 MAX y L1 Play. Además, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de las incidencias más importantes de los mejores encuentros gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 16 12 3 1 29 7 22 39 2 Los Chankas 16 10 3 3 23 19 4 33 3 Cienciano 16 9 3 4 31 20 11 30 4 Universitario 16 7 5 4 22 14 8 26 5 FBC Melgar 16 7 4 5 26 19 7 25 6 Cusco FC 16 7 3 6 19 23 -4 24 7 Deportivo Garcilaso 16 6 5 5 17 17 0 23 8 Alianza Atlético 16 5 6 5 19 15 4 21 9 Comerciantes Unidos 16 5 6 5 18 19 -1 21 10 ADT 16 5 5 6 21 19 2 20 11 Sporting Cristal 16 5 4 7 26 27 -1 19 12 CD Moquegua 16 5 3 8 17 23 -6 18 13 UTC Cajamarca 16 4 5 7 19 24 -5 17 14 Sport Boys 16 4 5 7 14 19 -5 17 15 FC Cajamarca 16 4 4 8 22 27 -5 16 16 Sport Huancayo 16 4 4 8 20 29 -9 16 17 Juan Pablo II 16 4 4 8 21 36 -15 16 18 Atlético Grau 16 3 4 9 11 18 -7 13

DATOS CLAVES

Hernán Barcos enfrentará a Alianza Lima con FC Cajamarca el domingo 31 de mayo.

enfrentará a con el domingo 31 de mayo. El sábado 30 de mayo a las 20:00 horas jugarán Universitario y Sport Huancayo en el Estadio Monumental.

jugarán y en el Estadio Monumental. L1 MAX y L1 Play transmitirán todos los partidos de la fecha 17.