Así se jugará la Fecha 17 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Termina la primera etapa de la presente temporada con la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. Si bien Alianza Lima pudo gritar campeón hace unos días en el Estadio Alejandro Villanueva tras vencer 3-0 a Los Chankas, todavía quedan varios encuentros de suma importancia para los distintos intereses que tienen los equipos en la tabla de posiciones. A continuación, entérate de todos los detalles.
Entre los partidos más sobresalientes del fin de semana, el que disputarán FC Cajamarca vs. Alianza Lima en el Estadio Héroes de San Ramón podría ser tomado como un encuentro de viejos amigos. Así es, Hernán Barcos enfrentará por primera vez a sus excompañeros y existe cierto morbo en la previa, sobre todo por la manera en cómo se dio su salida a finales de la temporada 2025.
Otro de los encuentros más resonantes dentro de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 es el que disputarán Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo en el Estadio Monumental ya que la actualidad de los cremas no es buena y necesitan el triunfo a como lugar. Finalmente, Cienciano vs. Sporting Cristal también genera interés y el Estadio Inca Garcilaso de la Vega se alista para recibirlos.
Programación de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2026
Viernes 29 de mayo
- Atlético Grau vs. CD Moquegua | 15:00 | Estadio Campeones del 36
Sábado 30 de mayo
Tras salir ganador del Apertura, Alianza Lima tendrá nuevo DT y debutará ante FC Cajamarca
- ADT vs. Cusco FC | 11:00 | Estadio Unión Tarma
- Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II | 15:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs. Comerciantes Unidos | 17:30 | Estadio Miguel Grau
- Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo | 20:00 | Estadio Monumental
Domingo 31 de mayo
- FBC Melgar vs. Alianza Atlético | 11:00 | Estadio Monumental UNSA
- FC Cajamarca vs. Alianza Lima | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón
- Los Chankas vs. UTC | 15:15 | Estadio Los Chankas
- Cienciano vs. Sporting Cristal | 17:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2026?
Todos los partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las plataformas de L1 MAX y L1 Play. Además, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de las incidencias más importantes de los mejores encuentros gracias al clásico minuto a minuto.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|16
|12
|3
|1
|29
|7
|22
|39
|2
|Los Chankas
|16
|10
|3
|3
|23
|19
|4
|33
|3
|Cienciano
|16
|9
|3
|4
|31
|20
|11
|30
|4
|Universitario
|16
|7
|5
|4
|22
|14
|8
|26
|5
|FBC Melgar
|16
|7
|4
|5
|26
|19
|7
|25
|6
|Cusco FC
|16
|7
|3
|6
|19
|23
|-4
|24
|7
|Deportivo Garcilaso
|16
|6
|5
|5
|17
|17
|0
|23
|8
|Alianza Atlético
|16
|5
|6
|5
|19
|15
|4
|21
|9
|Comerciantes Unidos
|16
|5
|6
|5
|18
|19
|-1
|21
|10
|ADT
|16
|5
|5
|6
|21
|19
|2
|20
|11
|Sporting Cristal
|16
|5
|4
|7
|26
|27
|-1
|19
|12
|CD Moquegua
|16
|5
|3
|8
|17
|23
|-6
|18
|13
|UTC Cajamarca
|16
|4
|5
|7
|19
|24
|-5
|17
|14
|Sport Boys
|16
|4
|5
|7
|14
|19
|-5
|17
|15
|FC Cajamarca
|16
|4
|4
|8
|22
|27
|-5
|16
|16
|Sport Huancayo
|16
|4
|4
|8
|20
|29
|-9
|16
|17
|Juan Pablo II
|16
|4
|4
|8
|21
|36
|-15
|16
|18
|Atlético Grau
|16
|3
|4
|9
|11
|18
|-7
|13
DATOS CLAVES
- Hernán Barcos enfrentará a Alianza Lima con FC Cajamarca el domingo 31 de mayo.
- El sábado 30 de mayo a las 20:00 horas jugarán Universitario y Sport Huancayo en el Estadio Monumental.
- L1 MAX y L1 Play transmitirán todos los partidos de la fecha 17.