Alex Valera se puso un complicado reto y solo si lo cumple se irá de Universitario

Alex Valera reveló el reto que definirá su futuro en Universitario. El delantero sorprendió con su compromiso y puso una meta antes de partir. Si bien se comentó que hay ofertas por él, la realidad es que ninguna formal llegó a Ate, al menos por ahora.

Alex Valera vive uno de sus mejores momentos en Universitario, pero ya tiene un objetivo que podría cambiarlo todo. El goleador confesó que se ha propuesto un reto personal y solo si lo cumple dará el siguiente paso en su carrera. La revelación la dio el periodista Gustavo Peralta y generó sorpresa en los hinchas cremas.

Gustavo Peralta reveló en la última transmisión de L1 MAX el deseo de Alex Valera: “No hay ninguna oferta concreta en Universitario por Alex Valera. Él está muy ilusionado con llegar a los 100 goles. Siente que lo puede hacer y lo motiva”, comentó el comunicador.

El delantero crema aseguró que solo cumplirá su salida si logra ese objetivo que se ha trazado junto al equipo, lo que generó reacciones entre los hinchas. Ahora trabajará en la temporada 2026 para lograrlo y mucho no le falta.

Alex Valera festejando un gol con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Cuál fue el reto que se puso Alex Valera en Universitario?

Alex Valera se impuso el reto de llegar a los 100 goles con Universitario antes de marcharse. No estando tan lejos del objetivo, actualmente el goleador tiene 71 dianas y solo está a 29 conquistas de lograr su desafío.

Si Alex Valera logra marcar 100 goles con Universitario, pasará a históricas figuras como Oswaldo Ramírez con 95, Daaniel Ruiz con 93, Fidel Suárez con 87, Juan José Oré con 86, Piero Alva con 84 y Raúl Ruidíaz con 80.

¿Cuánto dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

