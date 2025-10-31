Universitario quiere romper el mercado de pases y ya suenan nombres de talla mundial. Desde Radamel Falcao García hasta Darío Benedetto figuran en la lista de delanteros que el club crema analiza para reforzar su ataque. La directiva apunta a un fichaje histórico para marcar la pauta en la Copa Libertadores 2026.

Definida la partida de Diego Churín, el club crema ya trabaja en el fichaje de un delantero internacional y en la lista aparecen nombres de lujo. La directiva quiere un golpe de autoridad en el mercado y por eso elevará su presupuesto por el tan ansiado goleador.

Para la temporada 2026, el club analiza la llegada de un delantero extranjero de jerarquía y entre los nombres que más suenan destacan Radamel Falcao García y Darío Benedetto. Sumados a ellos también se suman los de Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula.

Y es que el mismo Álvaro Barco mencionó que quieren un atacante como Claudio Spinelli, aunque por ahora resultaba un poco lejos del presupuesto que tiene Universitario. De igual forma, la fórmula es encontrar un goleador, activo, mediático y con calidad internacional comprobada.

Falcao jugando para Millonarios. (Foto: Getty Images)

¿Qué delanteros pueden llegar a Universitario para el 2026?

Universitario ya inició la búsqueda del reemplazo de Diego Churín y los primeros nombres en saltar fueron los de Darío Benedetto y Radamel Falcao García. Acompañando a ellos están Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula.

Otros nombres que aparecen son los de Aké Loba (conocido de Barco y hoy libre) o Diego Costa (libre en este momento). Otro aspecto es que Universitario podría buscar en los jugadores que tienen características similares a Claudio Spinelli como Arón Rodríguez de Independiente del Valle.

Benedetto cuando fichó por Newell’s. (Foto: Newell’s)

¿Cuál es el presupuesto de Universitario para su nuevo delantero?

Universitario elevará su presupuesto en la búsqueda de su nuevo delantero para la temporada 2026. A raíz de ello, Álvaro Barco reveló que buscan un goleador de las características de Claudio Spinelli, que vale cerca de dos millones.

¿Por qué Universitario buscará un nuevo delantero?

Universitario busca un nuevo delantero tras la salida de Diego Churín del plantel. Con contrato hasta diciembre del 2025, el atacante no seguirá y el equipo crema quiere a un extranjero que ahora sí convierta muchos goles.

