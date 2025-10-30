Es tendencia:
La advertencia de Valera a Fleischman por los controles antidoping: “Todo tiene un límite”

Alex Valera se hartó de todo, encaró a Eddie Fleischman y habló sobre el antidoping por el que pasó Universitario.

Por Aldo Cadillo

Alex Valera le respondió a Eddie Fleischman.
© Producción Bolavip.Alex Valera le respondió a Eddie Fleischman.

El delantero de Universitario, Alex Valera, no se quedó callado tras los comentarios de Eddie Fleischman y lanzó una respuesta directa que generó miles de reacciones. Su contundente frase, “todo tiene un límite”, se volvió viral en cuestión de minutos.

En medio de la discusión mediática sobre el antidoping en la Liga 1, Valera decidió responder con firmeza a través de sus historias en Instagram. Confrontando directamente a Eddie Fleischman, el delantero de Universitario no se guardó nada.

“Creo que antes de hablar de que no hay exámenes antidoping, deberían investigar un poquito más. El partido con Ayacucho y ante Sporting Cristal hubieron esos exámenes y fui uno de los que pasó, junto con otros compañeros. Ahora es fácil hablar tanta porquería”, disparó Alex Valera en sus historias de Instagram.

El delantero continuó y colocó una segunda historia dejando una advertencia: “Todo tiene un límite. Que intenten desmerecer el trabajo de todos los compañeros que estamos en este deporte tan hermoso”, cerró Alex Valera sobre el control antidoping en Universitario.

Valera respondió fuerte a Fleischman. (Captura Instagram Valera)
¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Universitario?

Durante la emisión del programa ‘Full Deporte’, Eddie Fleischman junto a los panelistas Aldo Parodi y Erick Rasmussen, hablaron sobre el control antidoping en la Liga 1. En ella los comunicadores mencionaron que debían regresar los controles.

De ahí en más las redes sociales hicieron eco de sus palabras y el video llegó hasta oídos de Alex Valera. Más tarde, los panelistas comentaron que el video fue editado y sacado de contexto, pero la respuesta del delantero de Universitario igual llegó.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

