Alianza Lima ganó, pero hinchas liquidaron a un jugador ante ADT: “Debemos liberar ese cupo”

El cuadro de Alianza Lima logró un triunfo vital para la lucha por el Torneo Apertura. Tras un duro encuentro, derrotaron en Tarma al conjunto de ADT que no es para nada sencillo. Esta vez fue un resultado escaso por solo 1-0, pero que terminó sirviendo para conseguir ganarse 3 puntos de oro. Eso sí, no todo es felicidad, hay un jugador que no convence y los hinchas lo hicieron notar.

Publicidad

Estamos hablando de Federico Girotti, que nuevamente tuvo una oportunidad de jugar. Pero no convenció, tanto así que los hinchas terminaron pidiendo que se vaya en la segunda parte del año. Incluso, el delantero tuvo la mala suerte de lesionarse en una jugada, lo cual deja en claro que no está pasando por su mejor momento.

A los 71 minutos ingresó por Luis Ramos, otro de los delanteros que tampoco tuvo el mejor de sus partidos. Pero que estuvo mejor dentro del campo, en su ingreso el argentino no se logró sentir cómodo y era algo normal, pues jugando en la altura es algo complicado para cualquier 9. No obstante, no consiguió nunca meterse de lleno al juego.

Hinchas molestos con Federico Girotti

Los hinchas en las redes sociales mostraron su malestar con el nivel que demostró Federico Girotti en el partido. No estuvo nada bien dentro del campo, mostrando un gran ímpetu por buscar el balón. Pero sin llegar a tener claridad para conseguir marcar la diferencia. Algo que es importante para que pueda generar peligro en área rival.

Publicidad

Hinchas en contra de Girotti (Foto: X).

Por eso la hinchada ya está cansada de él y en las redes sociales se puede llegar a notar. Así que posiblemente las críticas sigan llegando hasta que consiga demostrar dentro de la cancha su valor. Ya que recordemos que en este caso pagó una fuerte suma de dinero por su compra y en lo que va del año, no ha demostrado nada sobresaliente.

Hinchas en contra de Girotti (Foto: X).

Publicidad

Datos Claves