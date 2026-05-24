Hernán Barcos se refirió a la delicada denuncia en contra de los directivos de FC Cajamarca. Apoyando la versión de Arley Rodríguez, veamos a detalle qué fue lo que declaró.

El aspecto futbolístico de FC Cajamarca no está dando mucho qué hablar en este Torneo Apertura 2026 ya que pelean en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Lo que sí generó tendencia hace unos días fue la revelación de un Arley Rodríguez que dejó de pertenecer al club desde inicios de mayo y que prácticamente denunció a la directiva de haber extorsionado a varios jugadores.

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“Son de cuidado. Hubo un momento de que amenazaron a Almirón, a Lagos y a Míguez. Le mandaban fotos de las familias, les mandaban revólveres, le mandaban cosas sin sentido. Nosotros decíamos que este es un club que no tiene hinchada, por decirlo así, y al final descubrimos que era mandado. Los muchachos hicieron su denuncia en la fiscalía y al final descubrimos que era la directiva”; reveló Arley Rodríguez en una reciente nota con Hablemos de Max.

Si bien se dio una respuesta inmediata por parte de la directiva de FC Cajamarca, claramente negando todo lo expuesto por Arley Rodríguez, el día de hoy fue Hernán Barcos quien confirmó lo dicho por su excompañero de equipo. Sin ánimos de generar más controversia y sabiendo que es un tema bastante delicado, el goleador argentino secundó las denuncias de amenazas.

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“Mentira no, todo lo que dijo Arley Rodríguez pasó. Lo que sí, por ahí culpar a uno u otro es difícil porque uno no sabe, pero las cosas pasaron”; declaró Hernán Barcos en conversación con L1 MAX luego del empate de esta tarde entre Alianza Atlético vs. FC Cajamarca en el Estadio Campeones del 36 de Sullana y con lo cual se puede entender que vienen más capítulos en este caso tan controversial.

Hernán Barcos: "Estoy cómodo, pero pasan bastantes cosas. Enfocado en terminar el apertura. Todo lo que dijo (Arley Rodriguez), pasó. Esperemos que me llamen", dijo a @Sebasmenendez_ en @L1MAX_ . pic.twitter.com/9oH3F3x3W4 — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) May 24, 2026

¿Cuál es la situación actual de Hernán Barcos en FC Cajamarca?

Hernán Barcos llegó a FC Cajamarca para esta temporada 2026 y todavía tiene vínculo contractual, pero distintas complicaciones en la interna del club lo alejarían del equipo de cara al segundo semestre. Por ello es que el goleador se refirió a dicho escenario y por el momento no aseguró que tenga contacto con otro equipo. Eso sí, dejó muy en claro que espera propuestas para una decisión.

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“Estamos en las mismas, todos en las mismas. Estoy cómodo la verdad, pero pasan tantas cosas que a veces uno se cansa, se desgasta. Estamos viendo, analizando, enfocados en terminar el Apertura y después veremos”; reveló Hernán Barcos en charla con L1 MAX y en señal de estar muy atento a alguna oferta desde la capital o de otra provincia, dijo: “Esperemos que me llamen“.

Fuente: FC Cajamarca.

DATOS CLAVES

Hernán Barcos confirmó la veracidad de las graves denuncias realizadas por Arley Rodríguez , asegurando que las amenazas hacia los jugadores de FC Cajamarca sí sucedieron, aunque evitó señalar directamente a la directiva como culpable.

confirmó la veracidad de las graves denuncias realizadas por , asegurando que las amenazas hacia los jugadores de sí sucedieron, aunque evitó señalar directamente a la directiva como culpable. Previamente, el atacante colombiano había revelado que varios miembros del plantel sufrieron extorsiones mediante fotos de sus familias y armas de fuego, un escenario que el club intentó desmentir mediante un comunicado.

A raíz de este complicado y tenso ambiente institucional, el ‘Pirata’ admitió sentir un desgaste evidente y dejó en duda su continuidad en el equipo para el segundo semestre del 2026, mostrándose abierto a escuchar nuevas ofertas deportivas.