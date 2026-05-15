¿Alianza Lima puede consagrarse campeón del Torneo Apertura en Matute frente a Los Chankas?

Se confirmó si el cuadro 'íntimo' podrá festejar el título del Torneo Apertura en Matute si vence al equipo de Andahuaylas.

El gerente general de la Liga 1, Jesús Gonzáles, se pronunció sobre la posibilidad de que en Matute se viva una jornada especial si Alianza Lima logra un buen resultado frente a Los Chankas y asegura mantenerse como líder inalcanzable del Torneo Apertura.

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Hace poco se llevó a cabo la ceremonia oficial de presentación, junto con el fixture y el sorteo de grupos de la Copa de la Liga, un evento que reunió a distintas figuras del fútbol peruano, incluyendo al presidente de la FPF, Agustín Lozano.

¿Alianza Lima puede ser campeón del Apertura ante Los Chankas?

En la ceremonia también estuvo presente el gerente general de la Liga 1, Jesús Gonzáles, quien atendió la consulta del periodista Gerson Cuba sobre la opción de que Alianza Lima pueda festejar el título del Torneo Apertura en Matute si logra vencer a Los Chankas.

Gonzáles respondió de manera directa y sin rodeos: “Es un tema que estamos evaluando. En caso se dé que Alianza termine ganando el Torneo Apertura en la fecha 16, es una posibilidad que se premie ahí, pero igual estamos preparados para premiar en la fecha 17, en cualquiera de las tres sedes que se pueda dar”.

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Aunque los íntimos se perfilan como los grandes favoritos para conquistar el primer torneo de la temporada, aún no hay nada asegurado. En la siguiente fecha tendrán una prueba decisiva fuera de casa frente a su rival más cercano en la tabla, en un encuentro que podría marcar el rumbo final del Apertura.

El fixture que le resta a Alianza Lima

Cienciano vs Alianza Lima / Fecha 15

Alianza Lima vs Los Chankas / Fecha 16

Alianza Lima vs FC Cajamarca / Fecha 17

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DATOS CLAVES

Jesús Gonzáles evalúa premiar a Alianza Lima en la fecha 16 si ganan el Torneo Apertura.

El club blanquiazul enfrentará a Los Chankas en Matute durante la penúltima jornada del certamen.

La Liga 1 tiene preparadas tres sedes posibles para la premiación final en la fecha 17.