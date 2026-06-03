El futuro de Adrián Quiroz todavía no está confirmado, pese a la oferta concreta de Universitario. La decisión será tomada luego de los partidos de Perú, así lo confirmó su representante.

Ahora que terminó la primera etapa del campeonato nacional, Universitario de Deportes tiene toda la intención de potenciar su plantilla pensando en el Torneo Clausura 2026 y por ello es que ya evalúa opciones de refuerzos. Uno de los nombres en carpeta es el de Adrián Quiroz, con quien existiría un acercamiento de por medio, pero que podría complicarse debido a intereses del extranjero.

Publicidad

🎙️ @Gustavo_p4: "La U lo quiere a Adrián Quiroz y lo ha hecho saber con una carta de intención. El jugador le ha pedido a Chankas que sea viables porque quiere llegar al equipo crema".#HablemosDeMAX #universitariodedeportes



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/6RocaRqb2h



📅 De… pic.twitter.com/3yHaCBGT0H — L1MAX (@L1MAX_) June 1, 2026

Resulta que Adrián Quiroz, quien por cierto es una de las grandes revelaciones del balompié nacional y que hoy se encuentra entrenando con la Selección Peruana, está en la mira de Universitario de Deportes y fue su representante quien contó detalles de una negociación que ya inició hace unos días. Eso sí, advirtió que también hay la posibilidad de que pueda emigrar al exterior.

“La ‘U’ llegó con una propuesta muy fuerte y la negociación ya está. Hay una conversación ahora entre clubes para ver cómo se soluciona el problema de la cláusula. Ahora hay que esperar estos días. Ojalá que Adrián tenga minutos con la selección y tengamos tiempo para la próxima semana. Cuando regrese a Lima tomaremos la decisión final: quedar en la ‘U’ o tener una oportunidad de ir al extranjero“; reveló Marcus di Giuseppe ‘Bica’ en charla con ‘Modo Fútbol‘.

Publicidad

Seguido a ello es que el agente de Adrián Quiroz contó el escenario de que pueda mudarse al exterior. “Hay sondeos de Brasil, Argentina y México. Tenemos que ser realistas, preguntan valores y los scouting comienzan a buscar informaciones, pero nada concreto como fue lo de la ‘U’. Por eso creo que la posibilidad de regresar a la ‘U’ es muy grande, a no ser que llegue de último minuto algo muy fuerte con valores totalmente diferentes para que cambie“.

Los números de Adrián Quiroz en esta temporada 2026

Vistiendo la camiseta de Los Chankas en lo que va de la presente temporada, Adrián Quiroz se ha convertido en uno de los líderes futbolísticos del equipo liderado técnicamente por Walter Paolella. La titularidad ha sido clave en el rendimiento de un volante que viene mostrando muy buenas versiones durante los 16 partidos disputados del Torneo Apertura 2026 y en donde completó 1.303 minutos de competencia, siendo uno de los más regulares de la plantilla.

Publicidad

Con 1 gol anotado y 3 asistencias registradas hasta el momento, el mediocampista peruano 26 años ha sido uno de los más destacados del campeonato y ahora tiene la enorme oportunidad de fichar por Universitario de Deportes. Queda claro que no será fácil ya que su contrato con Los Chankas es hasta diciembre del 2027, así que desde la directiva merengue deberán ponerse las pilas y pagar un monto importante para quedárselo muy pronto.

Fuente: Los Chankas.

DATOS CLAVES

1 gol y 3 asistencias registra Adrián Quiroz en 16 partidos con Los Chankas.

registra Adrián Quiroz en 16 partidos con Los Chankas. Universitario de Deportes presentó una propuesta formal por Adrián Quiroz, confirmó su representante.

presentó una propuesta formal por Adrián Quiroz, confirmó su representante. Diciembre del 2027 finaliza el contrato de Adrián Quiroz con el equipo Los Chankas.