Alianza Lima no se quedó callado y respondió con fuerza a la indirecta lanzada por FC Cajamarca en la presentación de Hernán Barcos. En medio de la polémica por los términos “depredador” y “guerrero”, usados por el club cajamarquino en clara alusión a Paolo Guerrero, el cuadro blanquiazul eligió un mensaje directo y contundente.

Publicidad

Publicidad

Horas después del anuncio de FC Cajamarca, Alianza Lima hizo oficial la renovación de Paolo Guerrero hasta diciembre del 2026, reforzando su respaldo absoluto al delantero y capitán. El movimiento no pasó desapercibido y fue leído por muchos como una respuesta institucional frente al ruido generado en redes sociales.

La indirecta de Cajamarca fue evidente: al presentar a Hernán Barcos, destacaron que era el verdadero “depredador” y que tenía un espíritu “guerrero”, términos históricamente asociados a Paolo Guerrero. Además, el contexto no ayudó a bajar la tensión, ya que ambos delanteros compartieron vestuario en Alianza Lima y en su momento se habló de una relación fracturada.

Con la renovación, Alianza dejó un mensaje claro: Paolo Guerrero sigue siendo su referente, su símbolo y su líder deportivo. No hubo comunicados largos ni respuestas verbales; el club optó por un acto concreto que refuerza la jerarquía del ‘Depredador’ dentro del proyecto blanquiazul para el 2026.

Publicidad

Publicidad

Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. (Foto: Alianza Lima)

Paolo Guerrero vs. Hernán Barcos

Luego de una tensa relación en Alianza Lima, Hernán Barcos se fue a FC Cajamarca, mientras que Paolo Guerrero se quedó. Ahora, separados por la distancia física, el enfrentamiento se vuelve virtual e incluso los mismo clubes han tomado partido por sus respectivos jugadores.

ver también Tras confirmar el fichaje de Hernán Barcos, FC Cajamarca causó polémica con indirecta a Paolo Guerrero

Así, la polémica entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos suma un nuevo capítulo, ahora con los clubes tomando posición. Mientras FC Cajamarca apuesta por el impacto mediático y el relato épico, Alianza Lima responde con hechos y contrato en mano.

Publicidad

Publicidad

¿Qué edad tiene Hernán Barcos?

Hernán Barcos tiene 41 años, pero cumplirá 42 en abril, es delantero y juega en FC Cajamarca tras su paso por Alianza Lima.

¿Qué edad tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 42 años, es delantero y juega en Alianza Lima. Hay que mencionar que el atacante mencionó que este 2026 es su última temporada.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Paolo Guerrero renovó contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026.

El club FC Cajamarca presentó a Hernán Barcos usando los términos “depredador” y “guerrero”.

Alianza Lima oficializó la renovación de Guerrero tras las indirectas en redes sociales de FC Cajamarca.

Publicidad