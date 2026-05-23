En dos palabras Eryc Castillo resumió la clave para ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima

Eryc Castillo habló después de conseguir el Torneo Apertura con Alianza Lima y resumió lo que fue clave para ganarlo.

Eryc Castillo fue una de las grandes claves para que Alianza Lima consiga el Torneo Apertura. El ecuatoriano terminó yendo de menos a más en el campeonato. Por lo que después del encuentro ante Los Chankas terminó declarando, dejando la clave para que puedan lograr el primer objetivo del año.

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En este caso la ‘Culebra’ no dejó de demostrar su felicidad al haber logrado el Apertura, por lo que comenzó diciendo: “Gracias a Dios se dio la posibilidad de ganar esta etapa, creo que estamos feliz. El trabajo no solo es mío, es solo de todo lo que es Alianza: cuerpo técnico y jugadores”.

Luego le hicieron la pregunta de la clave para que consiguieran ganar esta primera etapa. Para lo que el ecuatoriano lo resumió en 2 palabras: “El grupo”, siendo lo más importante para que puedan estar celebrando. “Eso nos dio la posibilidad de que estemos disfrutando de eso”.

Las palabras de Eryc Castillo:

ERYC CASTILLO: "Muy feliz de ganar este etapa y se lo dedico a Dios y mi familia"#AlianzaLima



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Eryc Castillo el hombre gol de Alianza Lima

A falta de todavía una fecha para el final del Torneo Apertura, Eryc Castillo se posiciona como el gran goleador de Alianza Lima. Está como el jugador más importante en contribución de goles en la campaña. Siendo un jugador que en el comienzo no venía con buena racha, pero luego se disparó a la hora de hacer goles.

En lo que va del certamen el ecuatoriano registra un total de 15 partidos disputados, en los cuales ha hecho 9 goles y ha dado 4 asistencias. Esto deja una contribución de 13 anotaciones, siendo el jugador que más presente estuvo de cara al gol en la campaña.

Mientras tanto, el segundo goleador que tiene el cuadro de La Victoria es Renzo Garcés. El central ha logrado hacer un total de 5 goles en lo que va de la campaña. Por último, para completar el podio nos encontramos con Paolo Guerrero con 4 anotaciones.

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