EN VIVO y GRATIS Alianza Lima 0-0 ADT por el Torneo Clausura vía L1 Max: minuto a minuto

El fútbol no para en el Perú, es así como se viene un partidazo entre Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Apertura 2025. Encuentro que está pactado para este sábado 16 de agosto desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute‘. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero podrás seguir todas las incidencias en Bolavip Perú completamente gratis.
Por el lado de Alianza Lima vienen de ganar el pasado miércoles por la Copa Sudamericana frente a la Universidad Católica de Ecuador. No obstante, en el campeonato nacional sufrieron para vencer a Ayacucho FC por 1-0. El tanto lo anotó el mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini.
Mientras tanto, ADT viene de competir en condición de local ante el elenco de Sport Huancayo. Duelo que terminó con victoria del elenco de Tarma por 1-0. El cuadro tarmeño viene compitiendo en busca de meterse a un torneo internacional. Por lo que buscará dar la sorpresa en Lima.