EN VIVO y GRATIS Alianza Lima 0-0 ADT por el Torneo Clausura vía L1 Max: minuto a minuto

Alianza Lima por la Liga 1 se enfrenta a ADT en Matute.

9' ¡Partido bastante trabado en Matute!

Duelo complicado para Alianza Lima en Matute, no hay peligro por el momento en las áreas. ADT se centra muy bien en defender el cero.

¡Arrancó el partido!

En el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute' ya se juega el Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2025.

¡Erick Noriega recibió premio en Alianza Lima!

En la previa de su salida de Alianza LimaErick Noriega es premiado como el jugador del mes con la canción "Cuando pienses en volver" de Pedro Suárez Vértiz. 

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Erick Noriega?

En entrevista con L1 Max, Néstor  Gorosito no quiso hablar sobre la posible salida de Erick Noriega. "Solo hablo de fútbol", fueron sus palabras.

Néstor Gorosito en L1 Max.

¡Alineación de ADT!

Horacio Melgarejo manda el siguiente once en Matute :Grados; Choi, Soto, Dulanto, Robles; Moyano, Bersano, Montenegro, Rojsa, Cedrón; Fernández.

¡Así quedó el último Alianza Lima vs. ADT en Matute!

La última vez que ADT visitó Matute fue por el Torneo Clausura del 2024. En aquella oportunidad el partido no tuvo ganador, fue un empate sin goles.

¡ADT listo para dar la sorpresa!

El cuadro de ADT ya está en Matute esperando dar la gran sorpresa de la fecha en la Liga 1.

¡La alineación de Alianza Lima!

Néstor Gorosito mandará el siguiente 11 ante ADT: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

¡Los convocados de ADT!

Estos son los jugadores que eligió Horacio Melgarejo para el duelo frente a Alianza Lima en el Estadio de Matute.

¡Los convocados de Alianza Lima!

Estos son los jugadores convocados por Néstor Gorosito para enfrentar a ADT en Matute.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. ADT!

Buenas noches amigos de Bolavip Perú, sean bienvenidos al partidazo entre Alianza lima vs. ADT por la fecha número seis del Torneo Clausura.

Por Bruno Castro

El fútbol no para en el Perú, es así como se viene un partidazo entre Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Apertura 2025. Encuentro que está pactado para este sábado 16 de agosto desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute‘. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero podrás seguir todas las incidencias en Bolavip Perú completamente gratis.

Por el lado de Alianza Lima vienen de ganar el pasado miércoles por la Copa Sudamericana frente a la Universidad Católica de Ecuador. No obstante, en el campeonato nacional sufrieron para vencer a Ayacucho FC por 1-0. El tanto lo anotó el mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini.

Mientras tanto, ADT viene de competir en condición de local ante el elenco de Sport Huancayo. Duelo que terminó con victoria del elenco de Tarma por 1-0. El cuadro tarmeño viene compitiendo en busca de meterse a un torneo internacional. Por lo que buscará dar la sorpresa en Lima.

