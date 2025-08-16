Sergio Peña marcó su primer gol en su nuevo ciclo como jugador de Alianza Lima. Fue de penal para el 2-0 ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Hernán Barcos le cedió la ejecución luego de una falta a Alan Cantero dentro del área.

Alianza Lima logró romper el partido con dos goles de penal. Primero, Hernán Barcos dio una lección de cómo patear a lo Panenka y clavó el 1-0 para los ‘Blanquiazules’ al minuto 6 del segundo tiempo. Pasaron 17 minutos y tuvo una segunda ocasión desde los 12 pasos.

Peña y Pablo Ceppelini pidieron patear el penal. Al final, fue el futbolista de la Selección Peruana quien tuvo el honor por decisión del capitán Hernán Barcos. Pateó al medio con fuerza para vencer a Grados y puso el 2-0 al minuto 23 del segundo tiempo.

Para Sergio Peña este gol significa mucho, sobre todo para la confianza. Este fue su quinto partido en su nuevo ciclo con Alianza Lima y no había tenido tantos. Por eso, el pedido a Barcos para tomar el penal.

