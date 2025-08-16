Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Llegó el primer gol de Sergio Peña en su nueva etapa en Alianza Lima: penal bien ejecutado para el 2-0 ante ADT

El destacado volante tuvo una buena ejecución en el penal ante Carlos Grados. Alianza Lima gana 2-0 en Matute.

Por Hugo Avalos

Sergio Peña y su sonrisa por el gol de penal.
© L1 MaxSergio Peña y su sonrisa por el gol de penal.

Sergio Peña marcó su primer gol en su nuevo ciclo como jugador de Alianza Lima. Fue de penal para el 2-0 ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Hernán Barcos le cedió la ejecución luego de una falta a Alan Cantero dentro del área.

Publicidad

Alianza Lima logró romper el partido con dos goles de penal. Primero, Hernán Barcos dio una lección de cómo patear a lo Panenka y clavó el 1-0 para los ‘Blanquiazules’ al minuto 6 del segundo tiempo. Pasaron 17 minutos y tuvo una segunda ocasión desde los 12 pasos.

Peña y Pablo Ceppelini pidieron patear el penal. Al final, fue el futbolista de la Selección Peruana quien tuvo el honor por decisión del capitán Hernán Barcos. Pateó al medio con fuerza para vencer a Grados y puso el 2-0 al minuto 23 del segundo tiempo.

Publicidad

Para Sergio Peña este gol significa mucho, sobre todo para la confianza. Este fue su quinto partido en su nuevo ciclo con Alianza Lima y no había tenido tantos. Por eso, el pedido a Barcos para tomar el penal.

NOTICIA EN DESARROLLO

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
En pleno partido, el emotivo gesto de Barcos con Noriega en su último partido con Alianza Lima
Liga 1

En pleno partido, el emotivo gesto de Barcos con Noriega en su último partido con Alianza Lima

Con Cristal de líder y el triunfo de Alianza: así quedaron las tablas del Clausura y del Acumulado 2025
Liga 1

Con Cristal de líder y el triunfo de Alianza: así quedaron las tablas del Clausura y del Acumulado 2025

VIDEO: ¡Qué golazo! Hernán Barcos anotó el 1-0 en el Alianza Lima vs. ADT y explotó Matute
Liga 1

VIDEO: ¡Qué golazo! Hernán Barcos anotó el 1-0 en el Alianza Lima vs. ADT y explotó Matute

Ignacio Buse perdió en semifinales en Cancún y ahora debe pensar en el US Open
Tenis

Ignacio Buse perdió en semifinales en Cancún y ahora debe pensar en el US Open

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo