VIDEO: ¡Qué golazo! Hernán Barcos anotó el 1-0 en el Alianza Lima vs. ADT y explotó Matute

Alianza Lima viene enfrentando a ADT de Tarma en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y se acaba de dar el éxtasis en todas las tribunas gracias al gol de Hernán Barcos. A través de un tiro penal, el goleador blanquiazul no lo pensó dos veces y picó el balón frente al arquero Carlos Grados que no tuvo absolutamente nada qué hacer ya que se tiró a uno de los costados.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Alianza Lima dice presente en el marcador y empieza a ganar el duelo frente al equipo tarmeño por 1-0. Recién a los 51 minutos de juego llegó la diferencia. El penal que acaba de convertir ‘El Pirata’ se dio tras una falta que recibió él mismo por parte de Axel Moyano, quien lo pisó en el área tarmeña y tras una revisión del VAR se concretó la pena máxima para los blanquiazules.

Publicidad

Publicidad

Cuando en el primer tiempo veíamos un equipo victoriano bastante dubitativo y sin muchas opciones claras de gol frente al arco de ADT de Tarma, Hernán Barcos se encarga de mostrarle el camino del triunfo a los suyos y a falta de un buen tramo para que termine el encuentro, ahora mismo Alianza Lima está listo para salir a buscar una mayor diferencia que les otorgue más tranquilidad.

Los ausentes de hoy en Alianza Lima frente a ADT de Tarma en Matute

Por decisión del profesor Néstor Gorosito y de algunas recuperaciones físicas que se vienen dando en la interna de Alianza Lima, jugadores como Erick Noriega, Paolo Guerrero y Carlos Zambrano no fueron tomados en cuenta para el encuentro de esta noche frente a ADT de Tarma en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

En el caso del ‘Samurái’, sabemos que tiene todo arreglado para firmar por Gremio de Porto Alegre y por ello es que estuvo en el banco de suplentes como una opción de recambio. En cuanto al ‘Depredador’ y al ‘Káiser’, ambos jugadores están sentidos y tienen suertes distintas. El ‘9’ tiene para un buen rato luego de sufrir un desgarro y el defensor estaría de regreso para la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Lo que se le viene a Alianza Lima

Tras el duelo de hoy ante ADT de Tarma en Matute, ahora Alianza Lima deberá enfocarse en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando tengan que visitar a Universidad Católica de Ecuador. Este partido está programado para el próximo miércoles 20 de agosto a las 19:30 hora local y se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito.

ver también ¿Alianza Lima usará el dinero de Erick Noriega? Godoy Cruz, abierto a negociar por Alan Cantero