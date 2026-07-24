Alineaciones confirmadas Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Conoce las alineaciones que preparan ambos equipos para el duelo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 en un partido de gran importancia para ambos. Con la misión de sumar una nueva victoria, Héctor Cúper apostará por su mejor equipo para imponerse al conjunto dirigido por Javier Rabanal, exentrenador crema. Revisa las posibles alineaciones de ambos equipos.

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Alineación de Universitario

Héctor Cúper apostará por dos de sus incorporaciones más recientes para enfrentar a Cusco FC en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Juan Manuel Requena y Gianluca Lapadula serían titulares desde el arranque.

Este sería el once de Universitario: Diego Romero, Andy Polo, Matías Di Benedetto, Caín Fara, César Inga, Juan Manuel Requena, Héctor Fértoli, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray, Gianluca Lapadula y Álex Valera.

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Alineación de Cusco FC

Javier Rabanal volverá al Estadio Monumental tras su salida de Universitario durante el Torneo Apertura 2026. El técnico español buscará dar el golpe como visitante con una alineación competitiva frente a su exequipo.

Así arrancaría Cusco FC ante la ‘U’: Andy Vidal; Rubén Ramírez, Jonathan Bilbao, Alán Pérez, José Zevallos; Nicolás Silva, Iván Colman, André Vásquez, Oswaldo Valenzuela; Lucas Collito y Juan Tevez.

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¿A qué hora juega y dónde ver EN VIVO Universitario vs Cusco FC?

Universitario y Cusco FC se medirán este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental. El encuentro será transmitido en exclusiva por L1 MAX y la plataforma de streaming Liga 1 Play, señales operadas por la Federación Peruana de Fútbol junto a 1190 Sports.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Best Cable, además de Liga 1 Play desde dispositivos móviles y computadoras. Asimismo, Bolavip Perú ofrecerá una cobertura completa con la previa, el minuto a minuto, los goles, las principales incidencias, las declaraciones de los protagonistas y el resumen final del compromiso.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a Cusco FC este viernes 24 de julio por el Torneo Clausura.

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El entrenador Héctor Cúper alinearía a Gianluca Lapadula y Juan Manuel Requena como titulares.