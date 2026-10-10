Alineaciones de CD UT Cajamarca y Sporting Cristal por la Liga 1: formaciones probables

CD UT Cajamarca y Sporting Cristal se enfrentan este domingo 11 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal este domingo 11 de octubre desde las 13:00 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan CD UT Cajamarca y Sporting Cristal

CD UT Cajamarca viene de caer 2-3 ante Sport Huancayo y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Sporting Cristal viene de ganarle 3-1 a Atletico Grau y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de CD UT Cajamarca y Sporting Cristal

CD UT Cajamarca (4-2-3-1): Ricardo Bettocchi, Gilmar Paredes, Junior Huerto, Bruno Duarte, Luis Garro, Marcos Lliuya, Arquimedes Figuera, Joshua Cantt, Marlon De Jesus, Luis Arce, David Dioses. DT: Cristián Molins.

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Sporting Cristal (4-2-3-1): Diego Enriquez, Cristiano Silva, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Luis Iberico, Yoshimar Yotun, Agustín Álvarez Wallace, Michael Hoyos, Maxloren Castro, Santiago Emanuel Gonzalez. DT: Roberto Mosquera.

Suplentes de CD UT Cajamarca: Angelo Campos, Manuel Ganoza, Francesco Cavagna, Jhosep Nunez, Abdiel Arroyo, Dylan Caro, Santiago Galvez, Adolfo Munoz, David Camacho, Ignacio Barrios.

Suplentes de Sporting Cristal: Irven Avila, Cristian Benavente, Juan Cruz González, Catriel Cabellos, Martin Tavara, Ian Wisdom, Gabriel Santana, Hernán Barcos, Leonardo Diaz Laffore, Cesar Bautista, Juan Manuel Cuesta, Luis Abram.

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La previa de CD UT Cajamarca y Sporting Cristal: todo lo que hay que saber