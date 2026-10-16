Alineaciones de Los Chankas y Asociacion Deportiva Tarma por la Liga 1: formaciones probables

Los Chankas y Asociacion Deportiva Tarma se enfrentan este viernes 16 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Los Chankas recibe a Asociacion Deportiva Tarma este viernes 16 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Los Chankas viene de empatar 0-0 con Atletico Grau y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Asociacion Deportiva Tarma viene de empatar 0-0 con FC Cajamarca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.