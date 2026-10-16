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Liga 1

Alineaciones de Los Chankas y Asociacion Deportiva Tarma por la Liga 1: formaciones probables

Los Chankas y Asociacion Deportiva Tarma se enfrentan este viernes 16 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Los Chankas vs. Asociacion Deportiva Tarma, Liga 1
Los Chankas vs. Asociacion Deportiva Tarma, Liga 1

Los Chankas recibe a Asociacion Deportiva Tarma este viernes 16 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Los Chankas viene de empatar 0-0 con Atletico Grau y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Asociacion Deportiva Tarma viene de empatar 0-0 con FC Cajamarca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Los Chankas y Asociacion Deportiva Tarma

Los Chankas (5-3-2): Hairo Camacho, Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta, Hector Gonzalez, Gonzalo Rizzo, Kenyi Barrios, Christian Velarde, Jorge Palomino, Felix Espinoza, Franco Torres, Marlon Torres. DT: Juan Carlos Bazalar.

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Asociacion Deportiva Tarma (4-2-3-1): Juan Valencia, Elias Alejandro Ramos, Joaquin Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nunez, John Narvaez, Joao Rojas, Luis Perez, Marco Rodriguez, Jonathan Bauman, Juan Lucumi. DT: Victor Rivera.

La previa de Los Chankas y Asociacion Deportiva Tarma: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 16 de octubre
  • Hora: 15:30 (hora de Perú)
  • Próximo partido de Los Chankas: vs. Deportivo Garcilaso, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Asociacion Deportiva Tarma: vs. Atletico Grau, viernes 23 de octubre
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