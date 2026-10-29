El fuerte cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede en pleno Sporting Cristal vs. Alianza Lima: “Cagón”

El entrenador de Alianza Lima y el delantero de Sporting Cristal se dijeron de todo en pleno partido. Parece que había cuentas pendientes entre ambos.

Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, y Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, tuvieron un fuerte cruce en el segundo tiempo del partido entre ‘Celestes’ y ‘Blanquiazules’ en el Rímac. Ambos se dijeron de todo y, por la lectura de labios, el atacante llegó a decirle “cagón” al director técnico.

Publicidad

El partido se detuvo en el segundo tiempo por una fuerte infracción de Luis Advíncula sobre Luis Iberico, que derivó en la tarjeta amarilla puesta por Kevin Ortega al lateral derecho. Sin embargo, los ánimos se caldearon y Guede y Barcos tuvieron su propio cruce a un costado del campo de juego.

El atacante de Sporting Cristal, quien había marcado el 2-2 sobre el final del primer tiempo, le dijo algo al entrenador de Alianza Lima, que llevó a que ambos se pongan a la par y empiezan un diálogo que, por lo visto, fue subido de tono. Tuvieron que intervenir algunos jugadores del conjunto visitante para separarlos, entre ellos Advíncula, no sin antes ver que Barcos llega a decirle “cagón” a Guede.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO…