Hinchas de Alianza Lima explotan y lapidan a Renzo Garcés por su grosero error: “Ciclo cumplido”

Tras la dura derrota de visita ante Sporting Cristal, el pueblo blanquiazul no se guardó nada y cuestionó en demasía el nivel de Renzo Garcés en el Estadio Alberto Gallardo. Veamos qué dijeron.

Terminó uno de los mejores partidos en lo que va de la temporada 2026. Así es, Sporting Cristal y Alianza Lima lo dejaron todo en el Estadio Alberto Gallardo, aunque el triunfo terminó siendo 3-2 a favor de los cerveceros. Un gol agónico de Santiago González fue clave para ello y el protagonismo de Renzo Garcés con un grosero error en defensa fue determinante para el resultado final.

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¡𝗘𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗶𝘇𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼 𝘆 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗼 𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗶𝘂𝗻𝗳𝗼 𝗮𝗴𝗼́𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮𝗹! 🔥



'Santi' González aprovechó un rebote en el área blanquiazul y marcó el tanto de la victoria. ⚽️



📸 Cámara… pic.twitter.com/lFsB85r3Yn — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) October 29, 2026

Lamentablemente para los intereses de Alianza Lima, el capitán del equipo quiso mantener el balón en el campo de juego y a la vez buscar una posible falta de Juan Manuel Cuesta, quien también iba a buscar el balón. Sin ninguna infracción de por medio, la jugada siguió y el gol definitivo de Sporting Cristal llegó. A raíz de ello fue que los hinchas blanquiazules no aguantaron más y lo lapidaron.

“Renzo Garcés es responsable de muchos goles este año. Ojalá se reivindique en las finales, pero ciclo cumplido”, “Renzo Garcés ahora si queda claro que no puedes ir ni un partido más“, “Burrada histórica de Renzo Garcés. Debimos hacerlo plata a mitad de año” y “Nombre y apellido señor, Renzo Garcés que no es ni la sombra de lo que fue en el apertura”; comentan los aficionados en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Un trámite con diversas emociones en el Estadio Alberto Gallardo

En la previa del error defensivo de Renzo Garcés a los 90’+2 para luego apreciar el gol de Santiago González para el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo, el trámite estuvo realmente plagado de diversas emociones. En tan solo 45 minutos de juego se vieron cuatro goles de gran factura que generó una tremenda expectativa entre los aficionados.

Las apariciones en el marcador de Luis Iberico y Hernán Barcos para Sporting Cristal, además de Jairo Vélez y Eryc Castillo para Alianza Lima, fueron claves para empezar a ver un juego realmente intenso en todo sentido. Para muchos se ha visto el mejor partido del campeonato, así que la cereza del pastel en el último suspiro del encuentro representó lo que se vio en el campo de juego.

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