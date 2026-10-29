No se vio en TV: el emotivo cántico de Hernán Barcos tras la gran victoria de Sporting Cristal

Además de anotarle a Alianza Lima el día de hoy, Hernán Barcos fue captado en un emotivo cántico junto a la hinchada de Sporting Cristal y así es cómo empieza a ganarse a todo el pueblo rimense.

Uno de los condimentos más especiales del encuentro de hoy entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima era el enfrentamiento de Hernán Barcos con su exequipo y en donde supo hacer historia. Por obra y magia del destino futbolístico, el goleador anotó el empate transitorio y con el resultado final de victoria rimense fue que se mandó a celebrar como un hincha más frente a las tribunas.

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¡𝗟𝗮 𝗮𝗹𝗲𝗴𝗿𝗶́𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼! 🩵



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Con un Estadio Alberto Gallardo colmado de espectadores en sus tribunas y un ambiente realmente de clásico, el trámite del juego invitó a vivir una tarde realmente candente y especial. Esta situación, además de la victoria por 3-2 de Sporting Cristal ante Alianza Lima, sirvió para que Hernán Barcos explote en jubilo y ante el ‘Extremo Celeste‘ empiece a cantar al unísono a los aficionados.

“Poropopó, poropó, el que no salta es un cagón“; fue el cántico que se escuchaba desde la tribuna popular del Estadio Alberto Gallardo. Acompañado de sus compañeros y de una tremenda algarabía por lo que representó un triunfo agónico prácticamente en la última acción del partido, se vio a Hernán Barcos bastante feliz y contento por lo conseguido esta tarde en el Rímac.

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El renacer de Hernán Barcos con camiseta de Sporting Cristal

Si bien Hernán Barcos siempre demuestra vigencia ya que con 42 años de edad se mantiene como un goleador letal dentro del área, desde que llegó a Sporting Cristal atraviesa una etapa de felicidad en el tramo final de su carrera deportiva. Con un pasado exitoso vistiendo la camiseta de Alianza Lima, cualquiera hubiera podido pensar que el tanto de hoy no lo iba celebrar, pero no fue así.

El ‘Pirata’ anotó el 2-2 parcial del clásico, festejó con sus compañeros en la tribuna preferencial y ganó el respeto de todos los hinchas de Sporting Cristal. Desde las tribunas se escuchó un emotivo ‘Olé olé olé… Barcos Barcos‘ y con lo cual queda en evidencia que poco a poco se va metiendo al corazón del respetable. Su etapa en Matute quedó en el pasado y ahora con los celestes tiene la gran oportunidad de luchar por el título nacional en esta temporada.

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¡𝗘𝗹 𝗶𝗻𝗮𝗰𝗮𝗯𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗛𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗼𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁𝗼́ 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗯𝗲𝘇𝗮! 🏴‍☠️🩵



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