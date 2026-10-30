Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, a Hernán Barcos: “Pregúntale a tu mujer por qué está mandando besos”

Polémica en redes sociales con la publicación de la actual pareja de Paolo Guerrero. Se dio luego del triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima donde Hernán Barcos anotó un gol.

Hernán Barcos ha sido uno de los grandes protagonistas del triunfo de Sporting Cristal 3-2 ante Alianza Lima en el Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Metió uno de los goles del triunfo, tuvo entredichos y empujones con el entrenador Pablo Guede y, ahora, su esposa Giuli Cunha fue apuntada por Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero.

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Para Hernán Barcos este no era un partido más. Se trataba del duelo ante su exclub, aquel en el que jugó hasta la temporada pasada y del que es su máximo goleador extranjero con 77 goles. Y demostró su vigencia con 42 años al marcar el gol del empate 2-2 antes del final del primer tiempo.

Pero su participación en el partido no quedó ahí, ya que protagonizó un tenso cara a cara con el entrenador Pablo Guede tanto dentro como fuera del campo. Incluso, camino a los vestuarios tras el 3-2 ya consumado, hubo empujones entre ambos de acuerdo a un video viralizado en redes sociales.

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Pero la historia de Barcos con este partido no queda ahí. Ahora, apareció una polémica más con Paolo Guerrero, aquel delantero con el que peleaba por el puesto de titular en Alianza Lima. La pareja del ‘Depredador’, Ana Paula Consorte, le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram al ‘Pirata’ por una actitud de su esposa Giuli Cunha.

¿Qué le dijo Ana Paula Consorte a Hernán Barcos en Instagram?

La modelo brasileña, madre de dos hijos de Paolo Guerrero, escribió una publicación en sus historias de Instagram cuestionando directamente a Hernán Barcos por una supuesta acción de Giuli Cunha, quien le habría mandado besos al propio Paolo.

“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de DM, hazme un favor: pregúntale a tu mujer por qué está mandando besos a Paolo en el estadio. ¿Es la forma de ella de celebrar tu gol? ¿Mandando besos a otro? Realmente no entendí. ¡Gracias!“, escribió Consorte en Instagram.

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El mensaje de Ana Paula Consorte a Barcos (Instagram @anapaulaconsorte_).

Sin dudas, la polémica sigue alrededor de Hernán Barcos, esta vez con Paolo Guerrero y sus respectivas parejas. Sin embargo, esto fue demasiado lejos, según las últimas informaciones.

Giuli Cunha denuncia amenazas

La propia esposa de Hernán Barcos apeló a su cuenta de Instagram para mostrar las consecuencias del acto de Ana Paula Consorte. Es que mostró mensajes de una cuenta vinculada con Alianza Lima donde la amenaza directamente de muerte.

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“Qué violencia”, escribió Cunha, mientras se pueden ver mensajes amenazantes de esta cuenta. “No andes sola, porque te vas a ir para el piso” o “cuida tu local, que te vamos a reventar“, son algunos de ellos.

Esposa de Hernán Barcos denunció amenazas (Instagram @giulicunha).

Así, la polémica ha ido demasiado lejos y ha trascendido más allá de los terrenos de juego con cruces en redes sociales y amenazas de por medio.

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