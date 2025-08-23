Es tendencia:
Liga 1

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras el empate entre Sporting Cristal y UTC

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 se movió luego del duelo entre 'celestes' y cajamarquinos. Así quedó todo.

Por Nicole Cueva

Sporting Cristal empató 2-2 con UTC.
La jornada de este sábado 23 de agosto en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 inició con un emocionante partido entre Sporting Cristal y UTCen el estadio Alberto Gallardo.

Pese a los intentos, el cuadro ‘rimense’ no logró imponer su localía y empató 2-2 con el elenco de Cajamarca, lo que generó que no pueda alargar su ventaja en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Hernán Lisi se adelantaron dos veces en el marcador con goles de Cristian Mejía (27′) y y Jarlín Quintero (63′). Sin embargo, los ‘celestes’ consiguieron empatar gracias a los tantos de Luis Abram (54′) y Santiago González (75′).

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Tras el duelo frente a UTC, Sporting Cristal escaló al primer lugar de la clasificación y ahora suma un total de 14 puntos. Por su parte, Universitario, quedó relegado en el segundo lugar con la misma cantidad de unidades, pero con un cotejo menos.

Programación completa de la fecha 7

Viernes 22 de agosto

  • Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (Finalizado)
  • Juan Pablo II vs Cusco FC (Finazalido)
Sábado 23 de agosto

  • Sporting Cristal 2-2 UTC (Finalizado)
  • Los Chankas vs. Sport Boys (13:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas)
  • Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo)
  • Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco)

Domingo 24 de agosto

  • ADT vs. Melgar (13:00 horas / estadio Unión Tarma)
  • Cienciano vs. Atlético Grau (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco)
  • Universitario vs. Alianza Lima (17:30 horas / estadio Monumental)

*Descansa: Alianza Atlético

