Maxloren Castro, con solo 18 años recién cumplidos, se ha convertido en la gran esperanza del fútbol peruano. El joven atacante de Sporting Cristal ha tenido una quincena espectacular que ha asombrado tanto a expertos como a la afición. Su capacidad para mantener un alto nivel de competencia en dos torneos simultáneos no solo destaca su precoz talento, sino también una notable resistencia física y madurez mental, consolidándolo como la joya más brillante de la nueva generación.

Maxloren Castro en un estado de atleta élite

Sus estadísticas recientes son contundentes: jugó 6 partidos en solo 18 días. Castro fue clave en todos ellos, alternando cuatro apariciones cruciales con el primer equipo de Sporting Cristal en la liga profesional con su participación estelar en las etapas decisivas del Torneo Juvenil U18. Esta doble exigencia demuestra una capacidad de recuperación atlética de estándar internacional.

Maxloren Castro campeón en Sporting Cristal. (Foto: X).

El punto culminante de este periodo fue la obtención del título del Torneo Juvenil U18 ante Alianza Lima. En la final contra el clásico rival, Castro fue el motor del equipo celeste, disputando dos finales juveniles de alta intensidad inmediatamente después de sus compromisos con el equipo principal. El extremo coronó su esfuerzo levantando el trofeo, probando que, a pesar de su edad, ya maneja la presión de momentos clave.

Sporting de Lisboa buscaría a Maxloren Castro

Este impresionante despliegue de condiciones ha llamado la atención en Europa. Según reportes del mercado de pases, el Sporting de Lisboa lidera la puja por hacerse con sus servicios. El reconocido club portugués, famoso por su academia de talentos, estaría dispuesto a realizar una inversión significativa para fichar al peruano tan pronto como cumpla los 18 años y alcance la mayoría de edad legal.

Aunque no hay oficialización, la oferta representa una oportunidad histórica para Sporting Cristal. Para Castro, el Sporting de Lisboa es el entorno ideal: una liga que sirve como perfecto escaparate para el talento sudamericano y un club con experiencia en desarrollar jugadores de su perfil. Se vislumbra uno de los traspasos al extranjero más importantes de los últimos años para un futbolista formado en Perú.

Un futuro enorme para Maxloren Castro

Próximo a cumplir 18 años, el futuro de Maxloren Castro apunta lejos de la liga local. Mientras la afición celebra sus éxitos y el reciente campeonato juvenil, también se prepara para la inminente partida de un jugador destinado a los grandes escenarios europeos. La transición de promesa a realidad está en marcha, y todo indica que su prometedora carrera continuará con un club grande de Europa.

