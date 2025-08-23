Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sporting Cristal

La despiadada crítica de Paulo Autuori al fútbol peruano: “Son 23 años que salí y veo…”

El estratega brasileño no se guardó nada y arremetió contra la Liga 1 tras exclusión de Binacional. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Paulo Autuori arremetió contra la Liga 1.
© Composición Bolavip PerúPaulo Autuori arremetió contra la Liga 1.

Paulo Autuori, técnico de Sporting Cristal, no anduvo con rodeos tras el reciente golpe al campeonato peruano: el descenso administrativo de Deportivo Binacional, que le costó puntos vitales a su equipo, además de entregarle el liderato del Clausura a Universitario.

Publicidad

En diálogo con ‘L1 Max’, el brasileño fue contundente: “El fútbol peruano está parado y no está evolucionando en nada. Son 23 años que salí del Perú y las cosas están peores de lo que estaban”.

Asimismo, calificó la situación de “poco profesional” y criticó el individualismo que percibe en los clubes: “Mientras los equipos no entiendan que hay que crecer juntos por el bien del fútbol peruano, todo seguirá complicado”

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cuál fue el detonante?

El detonante fue la reciente resolución de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que terminó excluyendo a Binacional del torneo local. Esto no solo perjudicó directamente a Sporting Cristal, sino que desestabilizó la tabla, en la que Universitario se posicionó como líder del Clausura.

Paulo Autuori no escatimó palabras ni críticas hacia la organización del torneo, demandando más profesionalismo y un enfoque colectivo que proteja y desarrolle el fútbol nacional.

Próximo partido de Sporting Cristal

Luego del duelo ante UTC, Sporting Cristal tendrá un nuevo reto fuera de casa: visitará a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 8 del Torneo Clausura,

Publicidad

Dicho cotejo está programado para el miércoles 14 de agosto a las 15:15 horas de Perú, justo después del parón por la fecha FIFA, en la que la Selección Peruana disputará una doble jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

¿Tiago Nunes vuelve a la Liga 1? El DT impacta con su confesión más sincera

ver también

¿Tiago Nunes vuelve a la Liga 1? El DT impacta con su confesión más sincera

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
¿Será que Benavente no es el refuerzo que pidió Autuori para Sporting Cristal?
Sporting Cristal

¿Será que Benavente no es el refuerzo que pidió Autuori para Sporting Cristal?

Lo quieren en la MLS y en la Liga MX: así también es como la prensa brasileña elogia a Martín Távara
Sporting Cristal

Lo quieren en la MLS y en la Liga MX: así también es como la prensa brasileña elogia a Martín Távara

El verdadero éxito de Paulo Autuori que revoluciona a Sporting Cristal y los hinchas agradecen
Sporting Cristal

El verdadero éxito de Paulo Autuori que revoluciona a Sporting Cristal y los hinchas agradecen

¿Quién manda en Perú? La diferencia en el valor de Universitario vs. Alianza
Liga 1

¿Quién manda en Perú? La diferencia en el valor de Universitario vs. Alianza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo