La despiadada crítica de Paulo Autuori al fútbol peruano: “Son 23 años que salí y veo…”

Paulo Autuori, técnico de Sporting Cristal, no anduvo con rodeos tras el reciente golpe al campeonato peruano: el descenso administrativo de Deportivo Binacional, que le costó puntos vitales a su equipo, además de entregarle el liderato del Clausura a Universitario.

En diálogo con ‘L1 Max’, el brasileño fue contundente: “El fútbol peruano está parado y no está evolucionando en nada. Son 23 años que salí del Perú y las cosas están peores de lo que estaban”.

Asimismo, calificó la situación de “poco profesional” y criticó el individualismo que percibe en los clubes: “Mientras los equipos no entiendan que hay que crecer juntos por el bien del fútbol peruano, todo seguirá complicado”

¿Cuál fue el detonante?

El detonante fue la reciente resolución de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que terminó excluyendo a Binacional del torneo local. Esto no solo perjudicó directamente a Sporting Cristal, sino que desestabilizó la tabla, en la que Universitario se posicionó como líder del Clausura.

Paulo Autuori no escatimó palabras ni críticas hacia la organización del torneo, demandando más profesionalismo y un enfoque colectivo que proteja y desarrolle el fútbol nacional.

Próximo partido de Sporting Cristal

Luego del duelo ante UTC, Sporting Cristal tendrá un nuevo reto fuera de casa: visitará a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 8 del Torneo Clausura,

Dicho cotejo está programado para el miércoles 14 de agosto a las 15:15 horas de Perú, justo después del parón por la fecha FIFA, en la que la Selección Peruana disputará una doble jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.