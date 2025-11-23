El mensaje de Carlos Zambrano tras su expulsión frente a UTC: “No tiene sustento”

Alianza Lima se despidió con victoria en la última fecha del Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’ lograron un 3-0 ante UTC. Pero no pudieron estar contentos al 100% debido a la expulsión de Carlos Zambrano que los perjudica para los Play Off finales, en donde ahora el cuadro de La Victoria tendrá que jugar en el mes de diciembre.

Tras esta situación, el defensor nacional decidió hacer su descargo en las redes sociales. Pues considera que esta acción es injusta, ya que no considera que fuera merecida la segunda amarilla. La cual provocó que tenga que irse antes de tiempo a los vestuarios en el primer tiempo.

El mensaje de Carlos Zambrano:

Habrá que ver si el conjunto de Alianza Lima toma acciones para revertir esta tarjeta roja, pues los perjudica para el próximo partido ante Sporting Cristal. Recordemos que tendrán que disputar las semifinales en busca de un cupo directo a la próxima Copa Libertadores. Así que deben tener a sus mejores jugadores para lograr superar esta fase e ir ante Cusco FC.

Carlos Zambrano coleccionista de rojas

El historial de Carlos Zambrano con las tarjetas rojas este año ha sido una cosa de locos. Pues el ‘Kaiser’ constantemente ha sido expulsado a lo largo del año, tanto así que terminó siendo un dolor de cabeza para el equipo. Se conoció que Franco Navarro habló con él, con la intensión que pueda comportarse en los partidos y no perjudique tanto al equipo dejándolos con uno menos.

Hablamos que a lo largo de este 2025 vio la cartulina roja en 7 oportunidades. La gran mayoría de veces fue por una doble amonestación. En la Copa Libertadores fue expulsado ante Talleres dos veces. Después en la Copa Sudamericana frente a Gremio y la Universidad de Chile. En Liga 1 vio la roja directa ante Cienciano y también la doble amonestación.

Expulsiones de Carlos Zambrano:

Talleres (Copa Libertadores)

Talleres (Copa Libertadores)

Gremio (Copa Sudamericana)

Universidad de Chile (Copa Sudamericana)

Cienciano (Torneo Apertura)

Cienciano (Torneo Clausura)

UTC (Torneo Clausura

Carlos Zambrano cuestionado por el hincha

El hincha de Alianza Lima no está nada contentos con el actuar de Carlos Zambrano, que en la cancha no está respondiendo como se merece. Las constantes expulsiones hacen que no sea un jugador de confianza y deje muchas dudas. Por eso algunos ya no quieren que se mantenga en el club.

Por otro lado, también se le ha visto en varios ampays, esto en malos momentos del club. Ganándose mucho repudio de parte del hincha, que sabe que tiene contrato, pero que piden que ya no siga en el 2026.

Datos Claves