Qué necesita Alianza Lima para superar a Cusco FC en el segundo lugar de la tabla acumulada Liga 1 Perú 2025

La última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 no solo define al campeón de la segunda fase, sino que también establece las posiciones finales de la Tabla Acumulada, la cual determina los clasificados a torneos internacionales y, más importante aún, el camino hacia la gran final nacional. Con los partidos jugándose de manera simultánea, la atención se centra en la vibrante disputa por el segundo puesto, un lugar que otorga el valioso beneficio de clasificar directamente a la final de los playoffs por el título, evitando la etapa de semifinales.

Alianza Lima busca el segundo puesto de Liga 1

Antes de que rodara el balón este domingo, Cusco FC se ubicaba en la segunda posición de la tabla acumulada con 67 puntos, mientras que Alianza Lima lo seguía de cerca en el tercer lugar con 65 unidades, estableciendo una desventaja de dos puntos. Si bien la principal meta de Alianza Lima es asegurar la final, superar a Cusco FC significa ahorrarse un desgaste físico y estratégico crucial, entrando a la definición por el título con una semana de descanso y planificación extra. La ecuación matemática es sencilla: los ‘íntimos’ necesitan sumar más puntos que su rival directo.

Alianza Lima espera superar a Cusco FC. (Foto: X).

La ruta más sencilla para que Alianza Lima suba al segundo puesto requiere una combinación específica de resultados en los encuentros simultáneos. Los dirigidos por el entrenador deberán, en primer lugar, obtener una victoria obligatoria en su encuentro contra UTC en Matute, lo que les sumaría tres puntos y los colocaría con un total de 68. En paralelo, necesitan que Cusco FC pierda su partido frente a Sport Huancayo. Con cero puntos sumados por los cusqueños, estos se quedarían estancados en 67 puntos, permitiendo el cometido de Alianza Lima por una mínima diferencia de un punto.

Cusco FC es uno de los claros favoritos

Un panorama mucho más complicado se abriría si Cusco FC logra rescatar un empate en su visita a Huancayo. En este caso, ambos equipos terminarían la temporada empatados con 68 puntos (65 + 3 para Alianza; 67 + 1 para Cusco), lo que obligaría a utilizar la diferencia de goles (DG) como criterio de desempate. Inicialmente, Cusco FC goza de una ventaja de 7 goles en la DG. Para superar esto, Alianza Lima no solo tendría que ganar su partido, sino hacerlo por una diferencia de ocho o más goles para neutralizar la ventaja y superar a los cusqueños en el balance goleador, un escenario altamente improbable en el fútbol profesional.

La definición está intrínsecamente ligada al desempeño de ambos equipos en sus respectivos duelos. Alianza Lima juega como local en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) contra un UTC que, aunque no lucha por el campeonato, siempre representa un reto. Por su parte, Cusco FC enfrenta a Sport Huancayo, un equipo que ha demostrado ser fuerte en su localía y que también tiene sus propios objetivos de clasificación en la parte alta de la tabla. El destino del segundo puesto de la acumulada se define minuto a minuto en la cancha.

Alianza Lima debe ganar y esperar

La importancia de este segundo lugar no puede subestimarse. Lograrlo significa para Alianza Lima asegurar su presencia en la final del playoff, independientemente de quién gane el Torneo Clausura. De no conseguirlo, deberán jugar una semifinal a doble partido contra el equipo que quede en cuarto lugar, añadiendo dos partidos más de alta tensión a un calendario ya exigente. Por ello, todos los esfuerzos están puestos en obtener la victoria y, al mismo tiempo, estar atentos a lo que sucede en el enfrentamiento entre Sport Huancayo y Cusco FC.

