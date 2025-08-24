Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras el empate entre Universitario y Alianza Lima

La jornada de domingo finalizó con una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

En el estadio Monumental, ambos equipos firmaron un empate sin goles en un partido que fue de ida y vuelta, dejando una sensación de deuda con los hinchas que esperaban emociones más intensas.

El encuentro se volvió aún más cuesta arriba para los ‘blanquiazules’, que terminaron con nueve hombres tras las expulsiones de Kevin Quevedo en el segundo tiempo y Renzo Garcés en los descuentos.

Pese a no conseguir la victoria, el cuadro ‘crema’ sumó lo necesario para recuperar el primer lugar de la tabla en solitario, mientras que los de La Victoria quedaron relegados en la quinta posición.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Tras el duelo frente a Alianza Lima, Universitario escaló al primer lugar de la clasificación y ahora suma un total de 15 puntos. Por su parte, Sporting Cristal, quedó relegado en el segundo lugar con 14 unidades.

Programación completa de la fecha 7

Viernes 22 de agosto

Ayacucho FC vs. Deportivo Binacional (Cancelado)

Juan Pablo II 0-0 Cusco FC (Finalizado)

Sábado 23 de agosto

Sporting Cristal 2-2 UTC (Finalizado)

Los Chankas 2-1 Sport Boys (Finalizado)

Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad (Finalizado)

Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 24 de agosto

ADT 2-2 Melgar (Finalizado)

Cienciano 1-0 Atlético Grau (Finalizado)

Universitario 0-0 Alianza Lima (Finalizado)

*Descansa: Alianza Atlético

